Salud

Mariana Puerto y su apuesta por llevarles tratamientos dignos a pacientes con enfermedades crónicas

Administradora experta en los sectores de servicios y hospitalidad, trabaja por el bienestar de personas con males como Sida y Epoc, y las capacita para que conozcan sus derechos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 4:23 p. m.
Mariana Puerto es Líder en Experiencia de Pacientes de la Sociedad Integral de Especialistas en Salud
Mariana Puerto es Líder en Experiencia de Pacientes de la Sociedad Integral de Especialistas en Salud Foto: Círculo de Mujeres Semana Dinero
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahoraMás información
*Aplican términos y condiciones

Mas de Mujeres

La neurociencia también lo confirma. La alegría surge cuando superamos nuestros límites o alcanzamos objetivos significativos, y desencadena la producción de oxitocina, serotonina, dopamina y endorfinas.

Coaching, fortalezas y negociación: cuando el liderazgo se transforma desde adentro

Nazly Riveros, consultora estratégica en seguridad

Cuando la inseguridad compra votos: perspectivas de seguridad para Colombia en 2026

Catalina Giraldo, CEO y cofundadora de Makler Inmobiliarios

Lo que sí sabemos hacer los empresarios: seguir caminando

Alejandra Paredes Goicochea, directora de Sostenibilidad a nivel nacional de Fe y Alegría

El futuro de la sostenibilidad también se teje con microconexiones

Angélica de la Peña, vicepresidente Comercial de Tractocar Logistics

El costo oculto de no desconectarnos

Ser coherente y auténtico no es un acto de marketing emocional ni una estrategia para agradar.

De impostora a infiltrada: la voz que sabotea tu liderazgo

A estos pilares se suman dos emociones que hoy atraviesan al sistema: incertidumbre y esperanza. Incertidumbre por los cambios, por la presión presupuestal y por la necesidad de tomar decisiones rápidas.

Equilibrarte sin romperte: el acto de valentía que transforma la vida

Para un líder, aprender a captar este estado de reposo mental es una habilidad esencial. Es ahí donde puede activar no solo su razón, sino también su intuición.

¿Quién eres en realidad? La gerencia de tu vida más allá del cargo

El propósito de i-tradi ADS es que la tecnología no sea un muro, sino una puerta abierta para los emprendedores.

i-tradi ADS: una plataforma para democratizar la IA y emprender con corazón y propósito

A nosotras, las mujeres, nos enseñaron a cuidar a otros, pero no necesariamente a escucharnos a nosotras mismas. Crecimos con frases como: “eso no es para ti”, “mira cómo naciste”, “mira con qué naciste”, “mejor no te ilusiones”, “eso es muy difícil” o “piensa en algo más realista”.

2026: el año de dejar de ser emprendedora y convertirse en empresaria

Noticias Destacadas