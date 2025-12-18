Salud
Mariana Puerto y su apuesta por llevarles tratamientos dignos a pacientes con enfermedades crónicas
Administradora experta en los sectores de servicios y hospitalidad, trabaja por el bienestar de personas con males como Sida y Epoc, y las capacita para que conozcan sus derechos.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
18 de diciembre de 2025, 4:23 p. m.
Mariana Puerto es Líder en Experiencia de Pacientes de la Sociedad Integral de Especialistas en Salud Foto: Círculo de Mujeres Semana Dinero
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento