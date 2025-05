Robots industriales, la alternativa tecnológica al ausentismo laboral en Colombia

En la vida real, si la operación de la compañía depende de tareas repetitivas y de precisión, el ausentismo no sólo cuesta dinero, cuesta clientes, reputación y oportunidades. Si analizamos el panorama en Europa, una de las razones principales por las que muchas empresas abrazaron la automatización, no se basaba en reemplazar personas por máquinas. Se buscaba una solución eficaz a los huecos que deja el ausentismo.

Un brazo robótico industrial no llama diciendo que no puede ir. No pide festivos, no se enferma ni llega tarde porque hubo trancón. Y eso, para una empresa que necesita producir sin parar, es una bendición.