“Siempre ha sido difícil ser mujer en una industria de hombres”: Gloria Martínez, CEO de la agencia Jaque

Cuando Gloria Martínez decidió convertirse en ingeniera agroecóloga jamás se imaginó que terminaría llevando al éxito a grandes personalidades de la música colombiana del siglo XXI. Nacida al suroriente del país, en Florencia, Caquetá, la suya fue una vida tranquila en la que poco a poco cultivó su pasión por el mundo del entretenimiento.

Quienes la conocen, aseguran que es estructurada y organizada. Gracias a eso, está segura Gloria, es que logró convertirse en ingeniera y con los años liderar al equipo de Jaque, una de las empresas de relaciones públicas más reconocidas del país, por lo que el año pasado fue galardonada como la mejor agencia de su tipo en los Premios Icono.

Jaque, recuerda con orgullo Gloria, surgió en un momento en donde la industria era dominada por hombres. Ellos eran los directivos, los managers y los artistas. Pero ella, con su personalidad fuerte y sonrisa amable logró abrirse un espacio en donde no lo había.

SEMANA habló con Gloria Martínez en el marco del Día Internacional de la Mujer y compartió su trayectoria y las claves para el éxito.

Gloria Martínez CEO de JAQUE está detrás del éxito de artistas como Karol G - Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Quién es Gloria Martínez, la mujer detrás de los grandes artistas del país?

Gloría Martínez (G.M).: Si me defino creo que soy estructurada, organizada y un poquito acelerada, pero creo que eso viene siendo una fortaleza. Soy innovadora, siempre estoy pensando en qué más hacer, en cómo poder mejorar lo que hacemos.

SEMANA: Gloria, usted es de Florencia, Caquetá, ¿Cómo llegó a Bogotá?, ¿Cómo inició su trayectoria en el mundo del entretenimiento?

G.M.: Tuve una una juventud muy muy tranquila en Florencia. Después de graduarme, vine a Bogotá y ejercí trabajando en un cultivo de flores y en el Sena, pero gracias a un familiar, también de Florencia, que estaba involucrado en temas de entretenimiento, empecé a trabajar en la música.

SEMANA: Me dice que este familiar suyo la introdujo a este mundo, ¿cómo era su relación con la música antes de eso?

G.M.: Siempre la ha escuchado de todos los géneros, o pues lo que se escuchaba en Florencia, porque allá pues como que no hay tantas emisoras como acá de Bogotá, entonces escuchábamos lo que había. Pero, siempre la he llevado en mi sangre, no tengo en mi familia nadie que tenga que ver con la música, pero siempre me ha acompañado en todos los momentos de mi vida.

De hecho, en el canal regional, tuvimos un un programa de entretenimiento que yo conducía, yo era la host del programa y tuvimos muchas actividades en donde nos involucramos con entretenimiento y música.

Farina fue una de las primeras artistas con las que trabajó Gloria Martínez. Foto: Instagram @farinamusic - Foto: Foto: Instagram @farinamusic

SEMANA:¿Cómo fue este primer acercamiento al entretenimiento?

G.M.: En la emisora hacíamos actividades para recolectar fondos. Entonces uníamos causas sociales con entretenimiento y traíamos de Bogotá a personalidades y eso digamos fue el primer contacto que tuve. Estuve también en la emisora del colegio antes, y creo que ahí empezó todo.

SEMANA: ¿Durante toda su trayectoria ha sentido alguna vez algún señalamiento por ser mujer?

G.M.: Siempre ha sido difícil como mujer. Empezando porque cuando inicié en el camino del entretenimiento, en la música, pues eran puros hombres, no había casi mujeres. Entonces yo andaba en camionetas llenas de hombres. Como mujer joven e independiente no me paraban muchas bolas. Pero creo que uno se va labrando el camino a medida que va creciendo y va construyendo como ese perfil en donde empiezas a ganar un lugar.

SEMANA: Lleva mucho tiempo en esta industria, ¿cree que existe alguna brecha entre hombres y mujeres?

G.M.: En el momento en que yo empecé digamos que solo había una representante femenina que era Shakira, entonces ha sido una transición de la que he sido testigo. Tuvimos muchas mujeres de principio trabajando con nosotros, como Karol G, Farina, Paola Jara, y en ese momento sí que era bastante complicado, porque los hombres eran los que estaban liderando esa esa industria y a los que buscaban para invertirles y apoyarlos. Pero, con el paso del tiempo, las mujeres han trabajado y han sido perseverantes y hoy están convirtiéndose en número uno no solo en Colombia o Latinoamérica sino en Estados Unidos, como Karol G.

A nivel gerencial es menos. Hoy en día hay muchas mujeres que están dirigiendo sellos discográficos y que trabajan a nivel de management. En Colombia no tanto, pero en otras partes del mundo hay algunas que son referentes como Rebeca León, que ha manejado carreras muy importantes como la de Ariana Grande, Rosalía y J Balvin.

Paola Jara, cantante de música popular quien también hizo parte de JAQUE y ahora está en las grandes ligas. - Foto: Instagram: paolajarapj

SEMANA: Dice que las mujeres siguieron perseverando y esforzándose, ¿siente que la industria les exige más a las artistas femeninas que a los hombres?

G.M.: Creo que como tenemos un arrastre de tantos años, eso generó un desequilibrio a nivel de género. Entonces siento que es más autoexigencia, a que que la gente nos exija más a las mujeres. Necesitamos mostrar todo el tiempo que tenemos calidad, que podemos hacerlo bien y que somos capaces.

SEMANA: ¿Siente que las mujeres tienen algún factor diferencial con respecto a los hombres al momento de trabajar?

G.M.: Somos multitasking, y creo que esa es una gran habilidad que tenemos las mujeres. Con ella podemos hacer muchas cosas a la vez dando buenos resultados. Y en cuanto a calidad. también hay una diferencia. No diciendo que los hombres no, pero somos como más minuciosas a la hora de hacer, más rigurosas. Esa es una gran ventaja.

SEMANA: Gloria, ¿estamos cerca de cerrar la brecha de género entre hombres y mujeres a nivel laboral?

G.M.: Sí, siento que hoy hay más igualdad, creo que cambió esa esa tendencia que se tenía hace unos años de que de pronto las mujeres no podían alcanzar o no podían hacer determinadas funciones. Creo que es una nueva ola donde las mujeres estamos entendiendo que tenemos las mismas capacidades que cualquier hombre. Creo que esta esta brecha se está terminando y está surgiendo una nueva era donde las mujeres también podemos hacer lo que queremos.

SEMANA: ¿Qué les diría a las niñas y mujeres del futuro?

G.M.: Que todo lo que pasa por su mente pasa por su vida. Hay que proyectarse, y sobre todo hay que tener una disciplina, porque no es solo querer sino también trabajar para hacerlo realidad. Que todo es posible. Yo todo lo que me he propuesto en la vida lo he logrado. Obviamente, no sola, pues tengo un equipo grandioso detrás que también está trabajando para que todas las cosas sean posibles. Pero sobre todo creer que se puede, y trabajar por hacerlo realidad.