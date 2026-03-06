Un tarjetón digital para conocer a las mujeres que aspiran al Congreso

En medio de la recta final hacia las elecciones legislativas de este domingo, 8 de marzo, el debate sobre la representación femenina vuelve al centro de la conversación pública en Colombia. Aunque la participación de las mujeres ha crecido en las últimas décadas, la presencia en el Capitolio sigue lejos de la paridad.

Hoy ocupan el 29 por ciento de las curules del Congreso: de los 295 legisladores actuales, 84 son mujeres. Para los comicios de 2026 el número de aspirantes creció y alcanza las 1.286 candidatas; de ellas, 427 buscan un escaño en el Senado y 899 aspiran a la Cámara de Representantes.

En ese contexto apareció una herramienta digital que busca aportar información para un voto mejor informado. Se trata de un tarjetón interactivo desarrollado por La Silla Vacía junto con la firma consultora Orza Relacionamiento Estratégico y el colectivo Mujeres por la Democracia. La plataforma reúne perfiles de candidatas al Senado y la Cámara, su trayectoria política y sus posiciones frente a varios de los debates que marcarán la agenda pública del país.

La idea de crear un espacio que concentrara esta información nació durante el desarrollo de un proyecto periodístico previo sobre las candidaturas al Congreso. Según explica Juanita León, directora de La Silla Vacía, la propuesta tomó forma cuando las organizaciones aliadas plantearon enfocar el ejercicio en las aspirantes mujeres.

“El aplicativo surgió de una iniciativa de Mujeres por la Democracia y de Orza. Cuando vieron que estábamos haciendo el tarjetón de todos los candidatos al Congreso y que teníamos un filtro de género, nos propusieron hacerlo específicamente sobre mujeres”, precisa.

El resultado fue una plataforma que reúne a cerca de 150 aspirantes de los principales partidos y coaliciones en 15 departamentos. Allí aparecen candidatas que buscan la reelección, figuras con trayectoria legislativa y nuevas aspirantes que buscan abrirse espacio en la política nacional.

Además de los datos básicos, el equipo periodístico incluyó entrevistas con cada candidata para conocer su posición frente a asuntos que marcarán la agenda pública en los próximos años. “En esta herramienta los ciudadanos pueden encontrar información que es producto de la reportería de La Silla Vacía y no de la propaganda de los candidatos”, explica León.

“Les preguntamos su posición sobre temas del país para los próximos cuatro años, qué opinan sobre el rol de las EPS en el sistema de salud, si Colombia debería forjar alianzas con China aun si eso pone en riesgo la relación con Estados Unidos o qué piensan sobre la captura de Nicolás Maduro”, añade la directora de La Silla Vacía.

El proyecto también busca responder a una realidad persistente en la política colombiana. A pesar de que cada vez hay más mujeres que participan en campañas y liderazgos regionales, su acceso a los cargos de elección popular sigue siendo más limitado.

León considera que hay varios factores que explican esa situación. “Ser congresista es muy duro, en general, pero particularmente para una mujer con hijos porque las sesiones pueden ir hasta muy tarde y la actividad política no tiene horario”. También señaló otras barreras que han identificado. “Nos hemos dado cuenta de que a las mujeres les cuesta más obtener financiación para sus campañas y que el hostigamiento en redes suele ser más cruel”.

Un liderazgo que se multiplica

Carolina Nieto, cofundadora del colectivo Mujeres por la Democracia, explica que el proyecto busca cerrar brechas de información sobre las candidatas. “Hoy hay 1.286 mujeres aspirando al Congreso, pero muchas veces su información está dispersa o tiene menos visibilidad. Este tarjetón busca ayudar a cerrar esa brecha”, afirma.

Para Nieto, “cuando una mujer ve a otra participar, opinar y liderar, entiende que ella también puede hacerlo. El liderazgo se multiplica cuando deja de ser excepcional y empieza a ser visible”.

Desde el sector privado, el proyecto también se plantea como una herramienta que fortalezca la relación entre ciudadanía e información electoral. “La idea es que haya mayor visibilidad para la ciudadanía sobre los diferentes perfiles y que el elector pueda votar por quien represente su pensamiento político e ideológico”, explica María Jimena Escandón, socia directora de Orza Relacionamiento Estratégico.

La herramienta también podrá servir después de las elecciones como mecanismo de seguimiento a la gestión legislativa. “Cuando termine la campaña quisiéramos que el tarjetón sirva como una herramienta de control social, tanto para los electores como para las congresistas frente a los resultados de su trabajo”, acota Escandón.

La expectativa de las organizaciones detrás del proyecto es que la plataforma se convierta en una referencia para futuras elecciones. Además de ofrecer información durante la campaña, permitirá tener perfiles de quienes resulten elegidas apenas termine el escrutinio. Para sus creadoras, el objetivo final es que la ciudadanía tenga más elementos para decidir su voto y que, con el tiempo, ejercicios como este contribuyan a ampliar la presencia femenina en los espacios de decisión política del país.

El tarjetón puede consultarse en el siguente enlace:

https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/tarjeton-de-mujeres-al-congreso-2026-perfiles-partidos-y-numeros/