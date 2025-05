¿Y si desaparecieran los cargos en las organizaciones?

Eso también cambia la forma en que gestionamos el talento. Ya no se trata de empujar a las personas a subir en una escalera de cargos, sino de acompañarlos a evolucionar. De ayudarles a desplegar lo que son capaces de hacer, incluso si eso no tiene un nombre oficial o una oficina más grande.

Ahora, entiendo lo complejo que puede sonar todo esto. Apenas se lanza la idea, la mente empieza a llenarse de preguntas: ¿cómo le pago el salario a alguien si no tiene un cargo? ¿Dónde quedan las bandas salariales? ¿Qué hacemos con toda esa estructura que hoy nos “ayuda” a decidir rápido a quién contratar, cuánto subirle el sueldo a alguien, cómo justificar un cambio? Y sí, es cierto: esos esquemas nos han dado una falsa sensación de orden, de control. Pero también nos han hecho perder de vista lo más importante: el valor real que aporta cada persona. Ese que no siempre se ve en un Excel, pero que transforma el negocio.

Seamos honestos. Todos hemos visto personas en cargos altos que no aportan ni la mitad de lo que se les paga. Y otras, en niveles más bajos, que mueven montañas con su talento, su energía, su capacidad de influir y de transformar. ¿Por qué no hablamos más de eso? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que no todos los “altos cargos” generan alto valor? Tal vez el verdadero reto es empezar a desarrollar nuevas formas de medir el aporte real, de valorar el impacto más allá del título. No será fácil, pero es posible. Habrá que reinventar cómo evaluamos, cómo reconocemos, cómo compensamos. Pero hacia allá deberíamos ir: hacia modelos que premien el aporte, no la etiqueta. La contribución, no la jerarquía.