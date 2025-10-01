El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) anunció que el sarcófago de protección del reactor de la central nuclear de Chernóbil que en 1986 sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia está funcionando con “generadores diésel de emergencia” después de una interrupción del suministro eléctrico tras el que no ha podido reconectarse.

“Esta mañana, la central nuclear de Chernóbil en Ucrania ha sufrido fluctuaciones de energía tras la interrupción del suministro eléctrico desde la subestación de Slavutich (línea de 330 kV)”, dijo la OIEA en la red social X.

“La planta se ha reconectado rápidamente a líneas de suministro alternativas y el suministro eléctrico se ha restablecido, excepto en el nuevo sarcófago de seguridad (NSC, por sus siglas en inglés)”, aseguró la entidad.

Por el momento, la unidad que protege el trágicamente afamado reactor está funcionando con “dos generadores diésel de emergencia”, mientras que el resto de instalaciones siguen abastecidas por la red eléctrica, según ha declarado el director del organismo nuclear, Rafael Grossi.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, atribuyó la interrupción del suministro a “un ataque ruso a una de nuestras subestaciones eléctricas en Slavutich (que) provocó un apagón de más de tres horas en las instalaciones de la antigua central nuclear de Chernóbil”, según ha publicado en su cuenta en X.

El mandatario ucraniano también alertó que el sarcófago protege, además de los restos del antiguo reactor cuatro de la planta, “partículas radiactivas” y más de “3.250 toneladas” de combustible usado.

“Los rusos sabían que atacar las instalaciones de Slavutich tendría estas consecuencias para Chernóbil. Fue un ataque deliberado, con más de 20 drones, probablemente de fabricación ruso-iraní (Shahed)”, ha denunciado, indicando a que “algunos fueron derribados, pero el ataque fue diseñado para complicar la defensa de la planta”.

Asimismo, el jefe de Estado de Ucrania lamentó el octavo día de “apagón en la central nuclear de Zaporiyia”, del que también ha culpado a Moscú. Con todo, ha apuntado también al OIEA y Grossi por “su postura débil” y a “la falta de atención internacional” ante lo que ha calificado como un intento ruso de “crear intencionalmente un riesgo de incidente radiactivo”.

“Es fundamental que los países europeos, Estados Unidos y los miembros del G7 y del G20 adopten medidas concretas para garantizar la paz y la seguridad”, dijo, pidiendo “una respuesta contundente y una presión real sobre Rusia para proteger la vida humana”.

En 1986, Ucrania, entonces república soviética, fue escenario de la peor catástrofe nuclear de la historia, cuando el reactor de Chernóbil explotó y contaminó extensos territorios de Europa, principalmente en Ucrania, Rusia y Bielorrusia.

Desde que Rusia inició su invasión de Ucrania, a finales de febrero de 2022, ambos países se han acusado mutuamente de atacar instalaciones nucleares, lo que puso en alerta al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

El Ejército ruso se apoderó de la planta de Chernóbil, en desuso, el primer día de su ofensiva pero un mes después se retiró.

Moscú también tomó la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, que es la mayor instalación nuclear de Europa. Todavía la tiene bajo su control.