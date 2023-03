Alerta en Argentina: el país no cuenta con vacunas contra la gripe aviar

La gripe aviar amenaza a varios países de América. Desde que se reportaron los primeros casos en octubre de 2022, México, Honduras, Guatemala, Panamá, Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina ya tienen habitantes que padecen de esta enfermedad.

Pero lo que preocupa es que uno de ellos no cuenta con vacunas para lograr prevenir una crisis sanitaria.

“Es la primera vez que en Argentina aparecen casos de influenza aviar en aves de traspatio y en aves comerciales”, explicó Víctor Manuel Baldovino Prina, director del centro regional sur de la provincia de Buenos Aires del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La misma Senasa invitó en su cuenta oficial de Twitter a unirse a una capacitación para conocer todo lo referente a la gripe aviar en el país - Foto: Twitter @SenasaAR

El mismo experto afirmó que el país no cuenta con vacunas aprobadas contra esta enfermedad, pero que al ver que la gripe aviar se extendió en gran parte del territorio, las autoridades de Argentina y representantes del sector empresarial avícola ya “trabajan con los laboratorios para contar con estas en el corto plazo”, afirmó Prina.

Desde que se reportó el primer caso de gripe aviar en una granja a comienzos de marzo de este año, Argentina suspendió la exportación de productos avícolas, aunque sin afectar el mercado interno, ya que la enfermedad no se transmite a humanos por consumo de carne de pollo o huevos.

Unos 240 mil pollos murieron o tuvieron que ser sacrificados en diferentes granjas de Argentina. - Foto: Getty Images

Unos 240 mil pollos murieron o tuvieron que ser sacrificados en diferentes granjas alrededor del país. “Las aves migratorias son las que aportan este tipo de virus a través de dos corrientes, una atlántica y otra del Pacífico”, explicó el experto.

Son pocos los países de América que no han reportado casos de contagio, entre ellos Brasil, Colombia, El Salvador, Nicaragua y Paraguay, eso sí, permanecen bajo alerta zoosanitaria y extrema vigilancia.

Desde que se reportó el primer caso en una granja a comienzos de marzo de este año, Argentina suspendió la exportación de productos avícolas - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Reportan 48 focos de contagio por gripe aviar en Colombia: 218 personas han dado negativo para el virus

A 48 subió el número de focos de gripe aviar que ha reportado el Instituto Colombiano Agropecuario en territorio nacional hasta el pasado 25 de febrero.

Según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), estos focos se han identificado en estas zonas del país: Chocó, Bolívar, Sucre, Magdalena, Córdoba, Cauca y Nariño. Mientras que en el Cauca el foco de infecciones se presentó en aves silvestres, en los demás departamentos se registró una circulación del virus entre aves de traspatio.

A 48 subió el número de focos de gripe aviar que ha reportado el Instituto Colombiano Agropecuario en territorio nacional hasta el pasado 25 de febrero. - Foto: Getty Images

“A la fecha se encuentran activos ocho focos en los municipios de Cumbitara, El Tambo, La Florida y Pasto, en Nariño y Guapi, en Cauca”, indicó el INS en su más reciente Boletín Epidemiológico Semanal.

Asimismo, esa entidad confirmó que a nivel nacional no se han registrado casos de infecciones de gripe aviar en seres humanos, pues señaló que el sistema de salud colombiano ha recogido 218 muestras de personas que no solo habían tenido contacto con aves enfermas en las zonas donde había focos de contagio, sino que también presentaron síntomas de infecciones respiratorias. No obstante, indicaron que todas las pruebas han dado resultado negativo.

En todo caso, el INS ha señalado que dos de cada 10 personas que fueron sometidas a estas pruebas (alrededor del 19,7 % de los individuos) dieron positivo para otros virus respiratorios.

En Nariño se están realizando actividades de vigilancia en salud pública como seguimiento diario a contactos humanos - Foto: Instituto Colombiano Agropecuario

También dieron cuenta de las acciones que están implementando las autoridades locales y nacionales para seguirle la pista al virus.

“En Nariño se están realizando actividades de vigilancia en salud pública como seguimiento diario a contactos humanos, búsqueda activa comunitaria, búsqueda activa institucional, investigación epidemiológica de campo y desplazamiento de equipos de respuesta inmediata del nivel municipal, departamental y nacional”, informó el INS en su boletín.