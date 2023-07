Alerta en Montevideo: reservas de agua potable en Uruguay alcanzan niveles críticos del 1,8%

Las reservas en Paso Severino bajaron casi 200.000 metros cúbicos y se ubican por debajo del 2 %, por lo que en pocos días no habrá agua potable en los hogares.

Uruguay está en alerta por la crisis del agua que está pasando actualmente Montevideo. La sequía que afecta al país llegó a un punto crítico en los hogares de la capital y sus alrededores, donde las reservas se ubican en mínimos históricos.

En tan solo dos días, las reservas en Paso Severino bajaron casi 200.000 metros cúbicos y se ubican por debajo del 2 %, por lo que en pocos días no habrá agua potable en los hogares.

De hecho, el Gobierno de Uruguay informó que sus reservas de agua potable están al 1,8 % y que podrían acabarse dentro de 10 días, lo que los obliga a recurrir al Río de la Plata para abastecerse, a pesar de los elevados porcentajes de sal que contiene.

Según el reporte oficial de ese país, en la represa de Paso Severino, la principal fuente de agua dulce de la zona metropolitana, hay 1,1 millones de centímetros cúbicos de agua, de los cuales se utilizan 80.000 al día.

El panorama no es alentador, ya que según los pronósticos no se prevén lluvias significativas a corto plazo. A este paso, advierten que solo en unas semanas el agua que saldrá por las llaves de los hogares del área metropolitanana no será bebible, según el diario El Cronista.

Este paso, advierten que solo en unas semanas el agua que saldrá por las llaves de los hogares del área metropolitanana no será bebible, - Foto: Getty Images

Cabe resaltar que el presidente, Luis Lacalle Pou, ya había advertido que se venía un período en el que el agua no se podría beber, a menos que lloviera lo suficiente, o a que se terminen unas obras hídricas que se están realizando en Paso Belastiquí para llevar agua dulce desde el Río San José hasta el Santa Lucía.

Si bien eso no resolverá la situación porque el agua seguirá conteniendo sodio y cloruro, al menos servirá para nutrir por un período de tiempo el caudal de agua de OSE, la empresa estatal del área

El presidente, Luis Lacalle Pou, ya había advertido que se venía un período en el que el agua no se podría beber, - Foto: Getty Images

Los trabajos para esa obra se vienen realizando según los tiempos esperados, según el diario El País, que informó sobre la reciente llegada de 500 metros de caños provenientes de Brasil y otros 500 más que llegarán hoy y que son clave para terminar el trabajo.

La obra permitirá el ingreso y la salida de agua proveniente del Río de la Plata al embalse Belastiquí-Aguas Corrientes, así como la retención del agua ingresada al embalse, lo que servirá para mantener el volumen y no perder agua con la fluctuación de las mareas.

¿Por qué Montevideo se queda sin agua potable en los hogares?

La escasez de este recurso natural en los embalses que nutren a OSE (Obras Sanitarias del Estado, la empresa pública encargada del abastecimiento) provocó un aumento de los niveles de cloruros y de sodio en el agua que sale de las llaves en los hogares.

Según explica el diario uruguayo El País, OSE cuenta con una planta potabilizadora en Aguas Corrientes, en el departamento de Canelones, a 60 kilómetros de Montevideo.

La planta toma agua dulce del Río Santa Lucía Grande, que llega del norte, pero como éste está seco, empezó a hacerlo con la del Río de la Plata, que viene del sur.

A menos que lloviera lo suficiente, o a que se terminen unas obras hídricas que se están realizando en Paso Belastiquí para llevar agua dulce desde el Río San José hasta el Santa Lucía. - Foto: Getty Images

El agua del Río de la Plata tiene más cloruros y sodio, dos elementos que no se pueden eliminar en la planta potabilizadora, por lo que el agua que llega a los hogares de Montevideo y alrededores es más salada.

Esta situación llevó a que el gobierno recomendara a embarazadas y personas con enfermedades renales crónicas, insuficiencia cardíaca y cirrosis evitar el consumo de agua de la llave.