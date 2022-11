Armando Benedetti envió duro mensaje sobre el gabinete de Petro, pero destacó la gestión del presidente. ¿Qué dijo sobre Venezuela?

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se refirió a la gestión del gobierno de izquierda que comenzó en el país el 7 de agosto y no envió un mensaje “alentador” sobre la administración en general. Sin embargo, destacó el papel desempeñado por el presidente Gustavo Petro en poco más de tres meses desde que asumió funciones.

En entrevista con el programa ‘Los Informantes’, el barranquillero vaciló al responder sobre si la administración en curso le estaba dando o no tranquilidad. Al respecto, comentó que “Petro lo está haciendo inmejorable. Ahora, lo que veo mal es el Gobierno de Petro, podría de pronto llegar a pensar que no hay gobierno”, aseguró.

El exsenador prefirió no ahondar más en ese punto y, en tono jocoso, comentó: “Si sigo hablando de eso, cuidado y me botan”. A lo que la periodista con quien dialogó respondió que esa no sería una posibilidad, ya que “todo el mundo sabe que Benedetti siempre va lanzando sus opiniones impopulares”.

En lo que concierne a Venezuela, país con el que Colombia reanudó recientemente sus relaciones bilaterales, Benedetti desmintió que se fuera a tomar o adoptar un sistema como el que ha caracterizado a Nicolás Maduro. Al respecto acusó a la oposición de llamarlos “comunistas” cuando, según él, “no hay comunismo en el mundo”.

En cuanto a si está abierta la alternativa de que Colombia le termine comprando gas al vecino país, el embajador en Caracas aclaró en ‘Los Informantes’ que en suelo colombiano solo hay “reservas para máximo seis años”. Por lo que aclaró que “la idea que hemos tenido en el gobierno de Petro es una: solamente empresas estatales (...), Ecopetrol o TGI que es de Bogotá (...). Ahora mismo, hay un gasoducto que lo inauguró Uribe y Maduro y llega hasta la frontera”, agregó.

El diálogo también dio cabida para la reunión en persona que sostuvieron Petro y Maduro y que centró la atención de la comunidad internacional, luego del periodo de fractura diplomática entre ambas naciones. En ese sentido, el exlegislador dijo que el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, no se “ha quejado” de nada con Venezuela. Sin embargo, el país norteamericano se mostró inquieto tras esa reunión.

“Las negociaciones dirigidas por venezolanos son el único camino hacia elecciones creíbles, libres y justas que reflejen la voluntad del pueblo venezolano en sus esfuerzos por revitalizar la democracia”, señaló en su momento el Departamento de Estado, que instó “a Colombia a continuar trabajando con sus socios y en foros multilaterales para abogar por un hemisferio democrático y próspero, y exigir responsabilidades a los gobiernos que han descartado las normas democráticas, como el régimen autoritario de Maduro”.

Maduro afirma tener “grandes amigos”

El presidente venezolano aseguró que su nación cuenta con aliados de relevancia en la esfera global, los cuales ayudan a que el territorio caribeño logre nuevamente una independencia económica.

“Tenemos grandes amigos en el mundo con una gran capacidad científica y tecnológica, la República Islámica de Irán, la República Popular China, la Federación de Rusia, nuestros hermanos de la India, Bielorrusia”, sostuvo el mandatario.

Para el jefe de Estado venezolano, estos socios facilitarán “la gran revolución científica y tecnológica que debemos hacer para consolidar la independencia económica de Venezuela”, según recogió el canal estatal de televisión de ese país.