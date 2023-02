Ataque de celos: policía agredió a su expareja cuando la vio con otro hombre; mujer se debate entre la vida y la muerte

Las últimas semanas han estado permeadas por hechos de violencia en varias partes de América Latina que, pese a ser una constante, no siempre salen a la luz pública, muchas veces por el temor de las víctimas a denunciar. Varios de los casos han generado conmoción más allá de las localidades donde se presentan y elevado el llamado para que no haya impunidad.

Uno de los casos más recientes tuvo lugar este martes –31 de enero– en las avenidas Nazca y Beiró en el barrio Agronomía, de Buenos Aires (Argentina). El agresor fue identificado como un policía federal, de 26 años, quien en un presunto ataque de celos habría disparado contra su expareja y compañero sentimental actual de la misma.

Durante la tarde de este martes, un policía de la Federal baleó a su expareja y a su actual novio, cuando los vio caminando de la mano por el barrio de Agronomía. El agresor disparó 6 veces con su arma reglamentaria e hirió a una compañera

Está detenido en la Comisaria de Devoto pic.twitter.com/v5C28qJuTr — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) January 31, 2023

En el ataque, el agente no solo es señalado de detonar su arma contra los dos mencionados sino también hacia otra uniformada quien recibió un impacto de bala en la cadera, pero estaría fuera de peligro. Todo Noticias informó que las autoridades llegaron a esa zona la jornada anterior, tras ser alertadas por un incidente y, una vez allí, se encontraron con una escena de caos.

El sospechoso fue identificado como miembro de la Policía Federal en Argentina (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Jupiterimages

Dos argentinos, heridos de gravedad

En el suelo yacían tres personas: la expareja del agente, actual novio y otra oficial; siendo los dos primeros quienes luchan por sobrevivir en un centro asistencial dada la gravedad de sus heridas. Ese medio señaló que la excompañera sentimental del agresor fue lesionada en un muslo y abdomen y que fue llevada al Hospital General de Agudos Enrique Tornú.

Dos de los agredidos tuvieron heridas de gravedad (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / PNC

Las víctimas fueron identificadas como Camila Soledad Juárez, de 26 años; Cintia Santa Cruz, cuatro años mayor, así como otro joven, de acuerdo con información de Minuto Uno. Con respecto a este último, fue llevado en un taxi al Hospital Zubizarreta.

“Sobre Nazca y Beiró tengo una femenina de Policía Federal con dos heridas en el abdomen y otra con una herida de bala a la altura de la pierna izquierda (...). “El masculino que hiere al personal femenino, cadete, tiene una chompa de color celeste y una mochila negra “, se escucha en los audios obtenidos por Infobae.

Conmoción por muerte de tiktoker

El deceso de la tiktoker, Marilyn Martínez (de 29 años), presuntamente a manos de Alexánder Israel Pinedo Barrón, quien era su pareja, mantiene la conmoción y condena en Perú. A mediados de enero de 2023 su vida se apagó y, según medios locales, el final de la mujer fue presenciado también por su hijo menor de edad.

Cuando las autoridades llegaron a la residencia de la pareja encontraron a la peruana tendida con heridas de arma blanca, cuya gravedad imposibilitaron que hubiese alternativa para salvarla. América TV informó que los vecinos escucharon gritos y procedieron a llamar a la Policía, mientras que Pinedo confesó su autoría en el crimen.

El crimen de la tiktoker tuvo lugar el 16 de enero. - Foto: TikTok @marilyn.fitmommy

“Normal, grábame, con todo, todo ha sido puñal. Yo cuando la maté vi el hueso de ella, vi toda la sangre que salía (...). Entonces yo dije: ‘acá, me toca a mí’, pero como soy un cobarde no me pude suicidar”, afirmó el sospechoso antes de agregar: “ahora ya sé lo que me espera”.

Los esposos se conocieron cuando Martínez tenía 17 años y de un noviazgo se llegó al matrimonio, producto del cual tuvieron un hijo. No obstante, los familiares y allegados de la tiktoker no se imaginaban el ‘infierno’ de puertas hacia adentro y ahora claman justicia y explicaciones por lo ocurrido.

“Él sabía lo que estaba haciendo y delante de su hijo menor, quitándole la vida a su propia esposa (...) sin ningún motivo. Yo como tío quisiera saber si hubo algún motivo para cometer eso, ese crimen tan horrible, tan sanguinario a una dama”, dijo un tío de Martínez.