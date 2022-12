Atención: declaraciones de exfuncionarios de Pedro Castillo insinúan que el expresidente de Perú no estaba consciente al pedir disolución del congreso

Guido Bellido, quien fue presidente del Consejo de Ministros del Perú durante el gobierno de Castillo, declaró a la prensa peruana que Castillo “no recuerda” haber leído el mensaje, en el que pedía la disolución del congreso.

De acuerdo con Bellido, quien visitó al exjefe de Estado en la prisión donde se encuentra recluido, Castillo hizo una lectura, sin ser consciente de lo que estaba haciendo, al pedir la disolución del congreso y con ello, causar un golpe de estado.

“Yo le he consultado al presidente de por qué ha leído ese mensaje, el presidente no recuerda lo que ha leído. Yo le he tratado de consultar y él me dice: ‘No recuerdo, Guido’. No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no recuerda. La investigación va a tener que aclarar. El presidente no recuerda, me lo ha dicho con sus propias palabras”, dijo a la prensa Bellido este viernes, de acuerdo con el diario La República de Perú.

Según las declaraciones de Bellido, quien fuera un importante aliado de Castillo al inicio de su gobierno, Castillo no redactó ese mensaje y debe determinarse quién tiene la responsabilidad en ese tema: “Él recuerda que en algún momento le habían dado la posibilidad que, frente a cualquier situación, podía ir a la embajada (de México). Ha ido a dejar a su familia. (¿Pedro Castillo era consciente de lo que estaba haciendo?) No, porque después me dice: ‘Yo me di cuenta cuando la gente (ministros y abogados) ha renunciado’. Él recuerda cuando ya habían renunciado los ministros”, agregó Bellido.”

Además Bellido justifica que la solicitud de Castillo no fue verídica, porque la posible votación para ser destituido, que se iba a dar esa tarde, probablemente no iba a conllevar a un sí: “Hay que saber qué pasó porque es raro que un presidente, que no iba a ser vacado porque no había votos, al final de cuentas termina dando los argumentos para su vacancia...Yo le he preguntado al presidente por qué ha leído y me dice: ‘No recuerdo, Guido’. Se investigará y se determinarán a los responsables porque aquí lo que ha habido es un golpe de Estado. Ha sido parte de la estrategia que le hagan leer y después le den golpe. Esa es la única manera de que haya sido vacado”, apuntó.

Bellido prometió además que constituiría un frente nacional para exigir la liberación inmediata del exmandatario. En su cuenta de Twitter publicó un trino explicando: “Querido pueblo peruano urgente formar Frente Nacional por la Libertad del Presidente Pedro Castillo, nuestro objetivo es su libertad.”

Abogado Olivera se suma a esta hipótesis

De su parte el abogado Guillermo Olivera, que de acuerdo con algunos medios es el abogado del expresidente, se suma a estas declaraciones y afirma que a Castillo habría leído un mensaje “leído por otros”, y que apenas minutos antes de leerlo, le habrían dado una bebida.

“Me lo ha dicho la persona que me ha llamado, le dieron una bebida, una supuesta agua y (que) después de beber el agua, se sintió como atontado, por eso es que leyó”.

Olivera añadió ante la prensa, que claramente se veía que Castillo no estaba en condiciones normales al momento de la lectura del mensaje: “En efecto, todo el mundo lo ha visto que estaba leyendo en forma temblorosa, y yo hipotetizo más, que además de tembloroso, estaba un poco sedado, estaba un poco atontado”.

El abogado hizo énfasis en que él no redactó ese discurso y ante la pregunta de quién pudo haberle dado a leer el mensaje, no hubo una respuesta. Olivera especificó además, que el lenguaje jurídico del discurso leído por Castillo no era propio de él y su forma de expresarse.