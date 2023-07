Atención: el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Ron DeSantis, sufre un accidente automovilístico y sale ileso

El candidato presidencial republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla durante la Cumbre de Liderazgo Familiar, el 14 de julio de 2023, en Des Moines, Iowa. DeSantis tuvo un accidente automovilístico el martes mientras viajaba a los eventos de la campaña presidencial en Tennessee, pero no resultó herido, dice su campaña. | Foto: AP

Opacado por Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, trató de restablecer su tambaleante candidatura a la presidencia de Estados Unidos este martes en su primera gran entrevista para un medio no conservador, un esfuerzo opacado por los líos legales de Donald Trump, favorito en las primarias republicanas.

“Espero que no sea acusado. No creo que sea bueno para el país. Pero al mismo tiempo, me tengo que enfocar en mirar hacia adelante y eso es lo que haremos”, dijo el gobernador.