Atentado con carro bomba en Ecuador deja dos muertos y varios heridos. El hecho quedó captado en imágenes

Una fuerte explosión sacudió la tarde de este martes, 14 de octubre, el norte de Guayaquil, en Ecuador, tras la detonación de un vehículo frente a un centro comercial, en pleno corazón financiero de la ciudad. El estallido dejó al menos dos muertos y dos heridos, según confirmó a través de sus canales oficiales el Cuerpo de Bomberos local.

El hecho ocurrió hacia las 6:30 p. m. (hora local), cuando una camioneta comenzó a incendiarse y segundos después explotó. Imágenes captadas por transeúntes y difundidas en redes sociales muestran el momento exacto de la detonación, que provocó pánico entre los residentes y afectó varios edificios cercanos.

De acuerdo con el coronel Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil, la víctima mortal era un taxista que se encontraba en la zona al momento de la explosión y estaba grabando el hecho del incendio del vehículo que precedió a la mortal explosión.

Explosión de carro bomba en Guayaqui, Ecuador | Foto: Captura de pantalla de X

Los heridos fueron trasladados de inmediato a hospitales cercanos, mientras la Policía Nacional evacuó los inmuebles aledaños y acordonó el área para iniciar las investigaciones sobre la explosión y encontrar a posibles responsables del acto terrorista.

La detonación ocurrió cerca de un hotel y un concurrido centro comercial, sobre la avenida Joaquín José Orrantia, una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Testigos aseguran que el vehículo ardía en llamas antes de estallar. “Se escuchó un estruendo fortísimo; se sintió como un terremoto”, relató al medio de comunicación local El Universo uno de los residentes del sector Kennedy, donde también se reportaron daños en ventanales y fachadas.

Este es el segundo atentado con vehículo explosivo en menos de un mes en Guayaquil. El pasado 26 de septiembre, otro automóvil fue detonado en las inmediaciones de la Cárcel Regional, aunque entonces no se registraron víctimas mortales ni heridos de gravedad, a diferencia del ocurrido este martes 14 de octubre.

Autoridades buscan responsables del atentado de carro bomba. | Foto: Captura de pantalla de X

La Policía aún no ha atribuido la autoría del ataque, pero las autoridades investigan si estaría relacionado con las recientes operaciones del Gobierno contra grupos criminales que operan en el puerto principal del país, epicentro de la violencia ligada al narcotráfico, recordando que en los últimos años la ciudad de Guayaquil ha sido blanco de varias operaciones terroristas por parte de grupos al margen de la ley.