Biden y Trump tendrán este jueves su primer cara a cara en un debate presidencial, tras meses de ataques verbales

Normas estrictas

"Durante años, he estado advirtiendo que el 'corrupto Joe' está dejando que los criminales más enfermos y viles del mundo se infiltren en nuestra frontera sur, y ahora todo el mundo está de acuerdo en que tenía razón", aseguró Trump en referencia a su rival demócrata, el presidente Joe Biden. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP