Blinken deja Israel para reunirse en Jordania con cancilleres árabes y buscar pausas humanitrias en la guerra en Gaza

Aumento del antisemitismo y la islamofobia en el último mes

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresói este sábado su preocupación por el “drástico repunte” de los discursos de odio y la discriminación a nivel mundial. En particular, por el aumento del antisemitismo y la islamofobia, que vincula con la actual escalada de tensiones en Oriente Próximo por el conflicto abierto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

“Tanto judíos como musulmanes cuentan que ya no se sienten seguros, y esto me entristece”, añadió Turk, con el foco puesto que no solo en los actos que se puedan cometer a pie de calle, como la persecución de símbolos, sino también en las palabras que puedan pronunciar líderes políticos y que, “sin duda”, tienen consecuencias.