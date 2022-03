Boris Johnson presentará un plan para contener invasión de Rusia en Ucrania

El primer ministro británico, Boris Johnson, presentará un “plan de acción” internacional para “detener” la invasión rusa a Ucrania y multiplicar los encuentros diplomáticos los próximos días en Londres, informó este sábado 5 de marzo su despacho.

Tras una ola de sanciones occidentales “sin precedentes” contra los intereses rusos por la ofensiva miliar en Ucrania, Johnson va a apelar a la comunidad internacional a renovar “su esfuerzo concertado” contra Moscú mediante un “plan de acción de seis puntos”, el que deberá detallar este domingo, aseguró Downing Street por medio de un comunicado.

El presidente ruso Vladimir “Putin debe detener (el ataque) y nosotros debemos estar atentos a que él detenga este acto de agresión”, declaró Johnson en el comunicado. Y agregó “No basta con expresar nuestro apoyo al orden internacional sustentado en las reglas, debemos defenderlo contra un intento de reescribir las reglas mediante la fuerza militar”.

Para ello, Johnson se reunirá este lunes en su despacho con sus colegas de Canadá, Justin Trudeau, y Holanda, Mark Rutte y el martes recibirá en Londres a los dirigentes del grupo de Visegrad, que integra a Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia.

Los bombardeos sigue teniendo presencia constante en territorio ucraniano dañando la infraestructura del país. - Foto: AFP / Daphne Rousseau

El plan de acción contempla movilizar una coalición humanitaria internacional para Ucrania; fortalecer su capacidad de defensa y maximizar la presión económica sobre el gobierno ruso. También prevé impedir “la normalización insidiosa” de la acción rusa en Ucrania, seguir la vía diplomática para obtener la desescalada y lanzar una “campaña rápida” para reforzar la seguridad en la zona euro-atlántica.

“Le temen a una tercera guerra mundial que ya empezó”: periodista increpó a Boris Johnson

La periodista ucraniana Daria Kaleniuk se enfrentó al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, en medio de una rueda de prensa que estaba dando el mandatario, el pasado 2 de marzo, con respecto a la guerra que se desató en Ucrania, tras la invasión rusa.

La periodista le dijo al primer ministro británico que tanto su gobierno como la OTAN tenían miedo y no estaban en posición de defensa porque “le temen a una tercera guerra mundial que ya empezó”.

También le afirmó que los únicos que están siendo afectados en medio de dicho conflicto son los niños ucranianos, que son los que están recibiendo el golpe y los bombardeos del ejército ruso.

Ante esto, Johnson le agradeció por los comentarios y por las preguntas a los demás miembros de la prensa y afirmó que son conscientes de que no han sido suficientes los esfuerzos que han puesto en marcha para ayudar a la población ucraniana.

“Ustedes están hablando de más sanciones pero Roman Abramovich no está sancionado, está en Londres, sus hijos no están en los bombardeos, están aquí en Londres”, le dijo, y continuó “los hijos de Putin están en Países Bajos o en Alemania, en sus mansiones. ¿Dónde están todas esas mansiones incautadas? Yo no veo eso”.

Conmovida le dijo que lo único que ella ve es a su familia y a los miembros de su equipo porque “tenemos miedo y no sabemos a dónde correr, esto es lo que está pasando, primer ministro”, concluyó.

Con información de AFP

