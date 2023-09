Bukele volvió a hablar sobre Colombia y mandó mensaje al presidente Petro para “hacer algo en conjunto”

Una de las intervenciones más esperadas de América Latina fue la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele , quien, durante su mandato, ha estado en boca de seguidores y detractores que aprueban y demeritan sus acciones empleadas en mejorar la seguridad en su nación . No obstante, la popularidad del mandatario entre los salvadoreños se encuentra en el 90 %, según recientes encuestas.

Nayib Bukele se desahogó contra sus críticos: “menos mal no les hicimos caso”; ¿a qué se refería?

Contexto: Nayib Bukele se desahogó contra sus críticos: “menos mal no les hicimos caso”; ¿a qué se refería?

¿Bukele y Petro de la mano?

En medio de la agenda diplomática de Bukele, el presidente salvadoreño sorprendió a muchos al especular sobre un posible trabajo en conjunto entre él y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien no mantiene una comunicación muy abierta , dadas las críticas que ambos se dirigen a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

“Yo amo mucho a Colombia, me encanta, un saludo para todos los colombianos. Hay muchas similitudes entre nuestros países latinoamericanos, diferencias también, pero hay más similitudes ; tenemos algunos problemas comunes y creo que algo importante es que los resolvemos con valentía y con coraje, haciendo lo que se debe hacer”, expresó el presidente salvadoreño en la W Radio , haciendo hincapié en que ambas naciones tienen problemáticas internas, pero que también cuentan con “cuestiones a favor”.

Por otro lado, a pesar de que Bukele es consciente de que el contacto entre San Salvador y Bogotá no está en su mejor momento, realizó una afirmación con la cual se podría dar inicio a un restablecimiento de cooperación binacional al precisar al medio citado: “Yo no tengo comunicación con el presidente Gustavo Petro, lo respeto como mandatario que es, y esperaría poder hacer algo en conjunto, pero hoy por hoy no tenemos ningún tipo de comunicación”.