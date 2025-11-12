Suscribirse

Caída de un avión en Georgia quedó registrado en impactantes imágenes

De acuerdo con la información oficial, 20 personas fallecieron por cuenta de la tragedia, todos militares.

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 9:11 p. m.
Las imágenes del siniestro de un avión militar en Georgia
Las imágenes del siniestro de un avión militar en Georgia | Foto: Captura de video Youtube @ (tvpirveli)

Los investigadores encontraron este miércoles 12 de noviembre de 2025 la caja negra del avión militar turco que se estrelló en Georgia, en un accidente que dejó 20 militares muertos.

Turquía informó que el avión Hércules C-130 se estrelló cuando regresaba de Azerbaiyán y que los investigadores habían recuperado hasta el momento 19 cuerpos y seguían buscando el último.

El avión despegó del aeropuerto de Ganja, en el oeste de Azerbaiyán, el martes por la tarde, pero se estrelló poco después de cruzar la frontera con Georgia, según informó el Ministerio de Defensa turco.

Se ven los restos del avión de carga militar turco C-130 en el lugar del accidente en el área de Sighnaghi, en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán, el 12 de noviembre de 2025. Un avión de carga militar turco que transportaba a 20 pasajeros y tripulación se estrelló en Georgia cuando regresaba a casa desde Azerbaiyán, dijo el martes el Ministerio de Defensa. (Foto de Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)
Se ven los restos del avión de carga militar turco C-130 en el lugar del accidente en el área de Sighnaghi, en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán, el 12 de noviembre de 2025. Un avión de carga militar turco que transportaba a 20 pasajeros y tripulación se estrelló en Georgia cuando regresaba a casa desde Azerbaiyán, dijo el martes el Ministerio de Defensa. (Foto de Giorgi ARJEVANIDZE / AFP) | Foto: AFP

“Nuestros heroicos camaradas de armas fueron martirizados el 11 de noviembre de 2025 en el accidente de nuestro avión de carga militar C-130 que había despegado de Azerbaiyán para regresar a Turquía”, escribió el ministro de Defensa, Yaşar Güler, en un comunicado difundido en X.

Imágenes de las 20 víctimas acompañaron la publicación en la red social.

Turquía no reveló la causa del accidente, pero las impactantes imágenes tomadas por testigos y publicadas por medios de comunicación azerbaiyanos muestran cómo cae el aeronave. El aparato deja una estela de humo blanco antes de estrellarse a lo lejos.

Estas son las imágenes:

Avión militar turco se estrelló en Georgia

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que los investigadores encontraron la caja negra del avión y estaban investigando las causas del accidente.

“Anoche, nuestro equipo de investigación de accidentes, formado por 46 personas, se desplazó a la región. Se encontró la caja negra de nuestro avión y se iniciaron las investigaciones”, declaró.

“Recuperamos los cuerpos de 19 de nuestros mártires. Las operaciones de búsqueda continúan para encontrar al último”, añadió.

La agencia de noticias azerbaiyana informó que entre los pasajeros a bordo se encontraban especialistas en mantenimiento de aviones de combate F-16 que habían participado en el desfile militar del sábado en Bakú.

Azerbaiyán celebró ese día el Día de la Victoria, que conmemoró su triunfo en el conflicto de Nagorno-Karabaj de 2020. Al evento asistieron Erdogan junto con sus ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, y su jefe de inteligencia.

El control de tráfico aéreo de Georgia dijo que el avión desapareció de su radar poco después de entrar a su espacio aéreo “sin transmitir una señal de socorro”, y que fue alertado del accidente por los servicios de emergencia.

Con información de AFP

