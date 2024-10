Caroline Cray, la chica con síndrome de activación de mastocitos que le podría dar el “beso de la muerte”

Los episodios se llaman “idiopáticos”, lo que significa que el mecanismo es desconocido, es decir, no es provocado por anticuerpos alérgicos ni secundarios a otras afecciones conocidas que activan los mastocitos normales.

La historia de Caroline Cray

En su historia también comenta lo duro que es su caso al momento de relacionarse con su pareja. “Me pica la boca, los labios y la lengua, he experimentado un poco de enrojecimiento y un poco de mareo. Para calmar los brotes, me cepillo los dientes de inmediato y tomo una dosis de medicamentos de emergencia”, dijo en el video que se viralizó en TikTok.