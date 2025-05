Rinitis alérgica, el doctor Jaime Sosa ‘El alergólogo’ habla sobre la condición que afecta a más del 40% de la población mundial, “no es normal”

Guiado por un profundo deseo de difundir una especialidad joven que en Latinoamérica solo lleva un poco menos de 20 años, así como de educar a los pacientes y al personal de la salud, el doctor Jaime Andrés Sosa, especialista en alergología, publicó su más reciente libro, El abc de las alergias.

El alergólogo y experto en asma grave de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, España, conversó con SEMANA sobre cómo identificar una verdadera alergia, los mitos que las envuelven y la importancia de derribarlos para mejorar la calidad de vida de los que más amamos.

SEMANA: ¿Por qué especializarse en alergología?

Doctor Jaime Sosa: En Colombia es una especialidad muy nueva, que tiene apenas alrededor de 20 años. Cada año se gradúan aproximadamente tres o cuatro alergólogos, así que no creo que existamos más de 200 en todo el país para una población de más de 50 millones. Hay un déficit gigantesco en esta especialidad.

SEMANA: ¿Qué tipo de alergia es la que más predomina en el mundo?

J.S.: La más común es la rinitis alérgica. En algunos estudios se habla de una prevalencia del 40 al 50 por ciento de la población mundial y lo más preocupante es que nos hemos acostumbrado a vivir con eso, pero eso no es normal.Si alguien tiene dos o más de los siguientes síntomas, puede tener rinitis: estornudos frecuentes, picazón en la nariz, nariz tapada o rinorrea, que es ese moco claro, como agüita descongelada por la nariz. Eso afecta seriamente la calidad de vida. Hay pacientes que me dicen que se burlan de ellos por tener rinitis, pero la gente no se imagina lo difícil que es vivir con esos síntomas todos los días, en cualquier situación.

SEMANA: ¿Qué es y qué no es una alergia?

J.S.: Muchas personas piensan que una alergia es estornudar o tener una lesión en la piel. Pero eso no es una alergia. Alergia no es una roncha, ni picazón, ni un simple estornudo. Alergia es una reacción inmunológica. Significa que el sistema inmune reacciona de forma exagerada ante un estímulo que normalmente no debería causar síntomas. Por ejemplo, un medicamento no debería generar síntomas, pero en pacientes alérgicos sí ocurre. Una picadura de abeja tampoco, pero hay quienes reaccionan de forma intensa.

La caspa, saliva u orina de perro o gato pueden ser toleradas por la mayoría, pero no por quienes tienen rinitis o asma alérgica. También se encuentra la alergia a las proteínas del huevo, la leche o la carne que pueden producir alergias alimentarias. Así que no es solo estornudar, hablamos también de alergias respiratorias, alimentarias, a medicamentos, entre otras.

Cuando el polen de los árboles y luego de la hierba circula en el aire durante esta época en varias partes de Colombia, nuestros ojos, narices y gargantas pueden verse afectados por los síntomas. | Foto: Cleveland Clinic

SEMANA: Hay estudios científicos que afirman que el cambio climático está generando el aumento de las alergias, ¿qué opina al respecto?

J.S.: Sí, es totalmente cierto. Incluso uno de los últimos congresos mundiales de alergología trató sobre ese tema: cómo el cambio climático impacta el desarrollo de alergias. El cambio climático y la contaminación afectan mucho.Doy dos ejemplos claros. Primero, respecto a los pólenes, con la contaminación, las plantas producen ciertas proteínas en mayor cantidad. Esas proteínas hacen que los pólenes sean más resistentes y duren más tiempo en el ambiente. Un polen que antes duraba seis semanas ahora puede estar presente cuatro meses. Eso significa que el paciente alérgico sufre síntomas por más tiempo.

Segundo, los contaminantes como el esmog, el humo o el material particulado irritan las vías respiratorias. Entonces, un paciente alérgico que está expuesto a estos irritantes tendrá síntomas más severos y difíciles de controlar. Es decir, que sí hay una correlación directa entre calentamiento global y alergias.

SEMANA: ¿Cómo se diagnostica médicamente una alergia?

J.S.: Una alergia debe cumplir tres condiciones para considerarse como tal. Primero, debe haber signos y síntomas; no existen alergias asintomáticas. Segundo, debe ser reproducible; es decir, si alguien dice ser alérgico al camarón, cada vez que lo coma debe presentar síntomas. Si alguna vez no los tiene, no se puede considerar alergia. Tercero, debe haber una prueba positiva, eso significa demostrar que hay una reacción inmunológica mediante pruebas específicas que varían según el tipo de alergia.

Los desencadenantes de asma más comunes son el polvo de la madera, el polvo de los granos, la caspa animal, los hongos o los químicos. | Foto: Foto: Archivo de El País

SEMANA: ¿El asma también entra en ese grupo?

J.S.: Totalmente. Hasta el 80 por ciento del asma en niños es de origen alérgico. La misma alergia respiratoria que genera la rinitis puede generar asma. De hecho, el 80 por ciento de los pacientes con asma también tienen rinitis. Ambos cuadros se dan por los mismos mecanismos, alérgenos ambientales, especialmente los ácaros del polvo, que están en colchones, sábanas, cortinas, tapetes, etcétera.

SEMANA: ¿Existe una relación entre alimentación y alergias?

J.S.: Lo que ha demostrado la evidencia científica es que, más allá de las alergias, hay tres pilares básicos para tener una buena salud: una buena alimentación, hacer ejercicio y dormir adecuadamente. Sin embargo, no podemos quedarnos solo con eso, porque hay patologías que aparecen por programación genética, cambios epigenéticos y múltiples factores que no se resuelven únicamente con una buena dieta. A veces, por más saludable que sea el estilo de vida, el paciente requiere medicamentos.Ante este tema, hago un llamado a los profesionales de la salud que están saltándose la medicina basada en la evidencia y están tratando patologías graves solo con dietas restrictivas o cambios de estilo de vida. Eso no es así en todos los casos. La medicina basada en la evidencia nos ha permitido comparar tratamientos con placebos y saber qué es lo mejor para el paciente. Cuando se demuestra que un tratamiento es más eficaz que no hacer nada, debemos seguir esa línea.

SEMANA: ¿Hay alergias mortales?

J.S.: Sí, hay una alergia potencialmente mortal que se llama anafilaxia, que es una reacción rápida y potencialmente fatal. En niños se da principalmente por alimentos: antes del año, por leche de vaca; después del año, por huevo.

En adultos, ocurre más por medicamentos, especialmente antiinflamatorios no esteroideos, y en niños, por antibióticos como las penicilinas.Estas alergias son impredecibles y no requieren una prueba previa para saber si el paciente es alérgico. Eso incluye alimentos y medicamentos. No está indicado hacer pruebas previas antes de administrar alimentos o medicamentos, salvo en casos muy puntuales, menos del 0,5 por ciento de la población.

En cuanto a la penicilina, es uno de los diagnósticos erróneos más comunes en el mundo. Casi el 90 por ciento de las personas que creen ser alérgicas no lo son. Esto se debe a pruebas mal hechas por personal no entrenado. Tener el rótulo de alergia a la penicilina aumenta costos en salud, complicaciones por uso de otros antibióticos y hasta la mortalidad, porque se evita usar el tratamiento de primera línea. Además, tras diez años de una alergia real, solo el 5 por ciento o menos sigue siendo alérgico. Por eso, es vital consultar a un alergólogo para confirmar o descartar esta alergia.

Esta enfermedad puede ser sistémica, puede afectar cualquier órgano y sistema, en particular el hematológico, musculoesquelético, renal y nervioso. | Foto: Freepik

SEMANA: ¿Qué hacer ante una reacción de anafilaxia?

J.S.: Lo primero es reconocer los síntomas: en la piel, como hinchazón de labios, párpados o ronchas, si hay afectación de otro sistema como vómito o diarrea gastrointestinal, tos persistente, silbido en el pecho, respiratorio o pérdida de la conciencia, neurológico. Bajo esos síntomas, estamos ante una anafilaxia.Los síntomas aparecen rápidamente, entre cinco y 15 minutos después del contacto con el alérgeno. Lo que se debe hacer es acostar al paciente, levantarle los pies para que la sangre baje por gravedad a los órganos vitales, y llevarlo de inmediato a urgencias.

SEMANA: ¿Cuáles son los mitos que hay que empezar a derribar sobre las alergias?