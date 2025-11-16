Cierran las mesas de votación en Chile para elegir a sucesor de Gabriel Boric

Las mesas de votación de la elección presidencial en Chile comenzaron a cerrar este domingo a las 6:00 de la tarde, hora local, y se inició el conteo de votos para elegir al sucesor de Gabriel Boric.

Los favoritos, de acuerdo a sondeos previos, son la izquierdista Jeannette Jara, afiliada al Partido Comunista, y el ultraderechista José Antonio Kast, seguido de cerca por el libertario Johannes Kaiser.

Las encuestas apuntan a que ninguno de los candidatos presidenciales obtendrá la mitad de los votos, por lo que se espera una segunda vuelta, la cual se realizará el 14 de diciembre.

En estos comicios de voto obligatorio debían sufragar más de 15,6 millones de electores.