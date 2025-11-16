Suscribirse

Mundo

Cierran las mesas de votación en Chile para elegir a sucesor de Gabriel Boric

Las votaciones cerraron a las 6:00 de la tarde, hora local, y se esperan los primeros resultados oficiales a partir de las 8:00 de la noche.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
16 de noviembre de 2025, 9:17 p. m.
Una urna electoral se encuentra en un centro de votación durante las elecciones generales en Santiago de Chile
Una urna electoral se encuentra en un centro de votación durante las elecciones generales en Santiago de Chile. | Foto: AP

Las mesas de votación de la elección presidencial en Chile comenzaron a cerrar este domingo a las 6:00 de la tarde, hora local, y se inició el conteo de votos para elegir al sucesor de Gabriel Boric.

Los favoritos, de acuerdo a sondeos previos, son la izquierdista Jeannette Jara, afiliada al Partido Comunista, y el ultraderechista José Antonio Kast, seguido de cerca por el libertario Johannes Kaiser.

Contexto: Elecciones presidenciales en Chile: esto dice Polymarket, el mercado de apuestas, para la primera y segunda vuelta

Las encuestas apuntan a que ninguno de los candidatos presidenciales obtendrá la mitad de los votos, por lo que se espera una segunda vuelta, la cual se realizará el 14 de diciembre.

En estos comicios de voto obligatorio debían sufragar más de 15,6 millones de electores.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Green Card 2025: retrasos récord pese a las promesas de mejoras

2. Tres personas murieron en un nuevo ataque de EE. UU. a embarcación, supuestamente, de narcos: difunden video del bombardeo

3. Cierran las mesas de votación en Chile para elegir a sucesor de Gabriel Boric

4. El mensaje de Cristiano Ronaldo que ilusiona a los que lo quieren ver en el mundial: ¿Estará en Norteamérica 2026?

5. Estados Unidos celebra récord de visas canceladas: 80.000 extranjeros quedaron sin su documentación por estas razones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ChileElecciones Chile

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.