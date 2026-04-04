Colombia, entre los países que figuran por reclutamiento de periodistas e ‘influencers’ desde Rusia para desinformar

Un informe elaborado por Digital News Association (DNA), presentado en los últimos días en Estados Unidos, reveló que Rusia entrenó a más de 1.000 periodistas e influencers con el objetivo de desinformar en más de ocho países de Latinoamérica, entre ellos Colombia.

Escándalo en Argentina: Rusia pagó notas periodísticas y publicaciones de influencers para desprestigiar a Milei

De acuerdo con la información que se conoció, medios de comunicación estatales de Rusia, como RT en Español y Sputnik Mundo, junto a los comunicadores de Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, México, Nicaragua, Venezuela y Colombia, están usando manipulación emocional e información sesgada para desinformar en estos países.

El informe indicó que estas personas reclutadas en los países de América Latina se sumaron a más de 200 creadores de contenido radicados en territorio ruso, desde donde dirigen flujos de información distorsionada.

En la estrategia rusa se encuentra el “lavado de narrativas” sobre conflictos, como el que se adelanta actualmente con Ucrania, así como animar sentimientos antiimperialistas y anticoloniales para justificarlos.

En Argentina se reveló un escándalo en los medios de comunicación. Foto: Getty Images/iStockphoto

Manipulación emocional, selección sesgada de hechos, inyección de conspiraciones, falsas equivalencias y amplificación de posturas radicales son las cinco tácticas empleadas en América Latina que detalla el informe.

Precisamente, en Argentina se reveló un escándalo en los medios de comunicación, ya que se habría adelantado una campaña masiva de desinformación contra el gobierno de Javier Milei.

La investigación detectó registros de al menos 250 noticias, análisis y artículos de opinión en más de 20 medios digitales presupuestados en los documentos por 283.000 dólares.

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Esta información deriva de 76 documentos que obtuvo el medio africano The Continent y que fueron verificados por un consorcio periodístico que incluye a Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), dos periodistas de habla rusa y openDemocracy (Gran Bretaña), según reveló este último medio.

También se presenta un caso en Bolivia, donde agentes de propaganda rusa habrían salido al rescate del gobierno de Luis Arce, antes de las elecciones presidenciales previstas para el año 2025.

Las tácticas para este fin incluían redactar los discursos de Arce, crear una unidad de comunicación de respuesta rápida dentro del gobierno, llevar a cabo operaciones de bandera falsa dirigidas a Morales, que desafiaba abiertamente a la presidencia, e influir en las elecciones nacionales y judiciales.

Otro caso que sale a relucir en medio de este informe es el de Chile, donde el entonces presidente Gabriel Boric habría permitido el ingreso, de formal ilegal, del medio RT, mencionado en el informe de la Digital News Association.