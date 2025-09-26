Suscribirse

“Colombia se merece un líder mucho mejor”: así reaccionaron congresistas en EE. UU. a la revocatoria de la visa de Gustavo Petro

Las reacciones políticas no se hicieron esperar y le dan con todo al mandatario colombiano.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

27 de septiembre de 2025, 3:34 a. m.
Mario Díaz – Balart, Gustavo Petro y Carlos Antonio Giménez
Diversas figuras políticas de Estados Unidos reaccionaron al retiro de la visa del presidente Gustavo Petro. | Foto: Semana.

Este viernes 26 de septiembre, por medio de la cuenta oficial de X del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, se dio a conocer que se le revocó la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El Departamento alegó que esta decisión se debe a que el mandatario colombiano “se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

Las reacciones de diferentes figuras políticas no se hicieron esperar, algunas a favor de la drástica decisión y otras en contra de la sorprendente medida.

Contexto: “Abusivo, atrevido; lo hizo a propósito, irresponsable”: critican al presidente Petro por hacerse quitar la visa de EE. UU.

Una de las primeras en salir fue la del congresista de origen cubano Carlos Antonio Giménez, el cual por medio de su cuenta de X expresó que “Petro vuelve demostrar su irresponsabilidad”.

El político terminó su mensaje con una frase contundente, en contra el presidente del país suramericano: “¡Colombia se merece un líder mucho mejor!”

Por su parte, el senador de Estados Unidos, Rick Scott, también en su cuenta de X compartió un mensaje relacionado con la revocación de la visa del mandatario colombiano, Gustavo Petro.

“Es el presidente colombiano, un invitado de NUESTRO PAÍS, ¿y está llamando seriamente a un golpe de Estado contra Donald Trump?”, expresó el político.

Scott terminó su mensaje con un radical “¡Ya basta! ¡Saquen a Petro y a sus matones comunistas de aquí!“.

Por otra parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Cristóbal Landau, compartió una imagen particular, en respuesta al mensaje compartido inicialmente por la cuenta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La imagen tiene el logo del Departamento interpretado al estilo de la ‘batiseñal’, una forma de llamar al protagonista de la serie de comics, dibujos animados y películas Batman.

Adicionalmente, tiene una frase escrita en la parte inferior derecha que dice: “el quitavisas”. Como si el Departamento se tratara de un héroe, cuyo superpoder es retirar visas.

Las reacciones no se limitaron a figuras políticas, también a todo tipo de personas, por ejemplo, la presentadora de la cadena Univisión, Patricia Janiot respondió a la publicación una frase corta y contundente: “no era para menos”.

Otras figuras como Mario Diaz Balart, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se limitaron a compartir la publicación, sin agregar un comentario.

Mientras tanto se espera la reacción de figuras como la de María Elvira Salazar, de la Cámara de Representantes.

