Este viernes 26 de septiembre, por medio de la cuenta oficial de X del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, se dio a conocer que se le revocó la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El Departamento alegó que esta decisión se debe a que el mandatario colombiano “se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.



We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025

Las reacciones de diferentes figuras políticas no se hicieron esperar, algunas a favor de la drástica decisión y otras en contra de la sorprendente medida.

Una de las primeras en salir fue la del congresista de origen cubano Carlos Antonio Giménez, el cual por medio de su cuenta de X expresó que “Petro vuelve demostrar su irresponsabilidad”.

¡GUSTAVO PETRO NO TIENE CABIDA EN ESTADOS UNIDOS!



Su patético accionar ha llamado a la violencia contra USA.



Petro vuelve demostrar su irresponsabilidad y su total irrespeto hacia los colombianos decentes.



¡Colombia se merece un líder mucho mejor! https://t.co/Lb613SMVNv — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) September 27, 2025

El político terminó su mensaje con una frase contundente, en contra el presidente del país suramericano: “¡Colombia se merece un líder mucho mejor!”

Por su parte, el senador de Estados Unidos, Rick Scott, también en su cuenta de X compartió un mensaje relacionado con la revocación de la visa del mandatario colombiano, Gustavo Petro.

“Es el presidente colombiano, un invitado de NUESTRO PAÍS, ¿y está llamando seriamente a un golpe de Estado contra Donald Trump?”, expresó el político.

Is @petrogustavo, as a guest of OUR COUNTRY, seriously calling for a coup against @POTUS?!



Enough is enough. Get Petro & his communist thugs the hell out. https://t.co/X3FU6pOS89 — Rick Scott (@SenRickScott) September 26, 2025

Scott terminó su mensaje con un radical “¡Ya basta! ¡Saquen a Petro y a sus matones comunistas de aquí!“.

Por otra parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Cristóbal Landau, compartió una imagen particular, en respuesta al mensaje compartido inicialmente por la cuenta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La imagen tiene el logo del Departamento interpretado al estilo de la ‘batiseñal’, una forma de llamar al protagonista de la serie de comics, dibujos animados y películas Batman.

Adicionalmente, tiene una frase escrita en la parte inferior derecha que dice: “el quitavisas”. Como si el Departamento se tratara de un héroe, cuyo superpoder es retirar visas.

Las reacciones no se limitaron a figuras políticas, también a todo tipo de personas, por ejemplo, la presentadora de la cadena Univisión, Patricia Janiot respondió a la publicación una frase corta y contundente: “no era para menos”.

Otras figuras como Mario Diaz Balart, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se limitaron a compartir la publicación, sin agregar un comentario.