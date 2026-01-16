Colombiano es acusado de terrorismo en Europa: estaría vinculado a la inteligencia Rusa

Las autoridades de Lituania informaron el viernes que seis ciudadanos extranjeros, entre ellos un colombiano, fueron acusados de “terrorismo” tras un intento en 2024 de incendiar ayuda militar destinada a Ucrania, en el marco del conflicto con Rusia que sigue vigente.

Según el fiscal, Arturas Urbelis, la investigación “permite sospechar razonablemente” que los hechos se cometieron “siguiendo instrucciones y en beneficio” de la agencia de inteligencia militar rusa, el GRU.

Los soldados del ejército ruso en St. Petersburgo, Rusia. Foto: AP

Entre los detenidos figuran un ciudadano español, un ciudadano con doble nacionalidad española y colombiana, y ciudadanos de Colombia, Cuba, Rusia y Bielorrusia, detalló Urbelis.

Según la fiscalía, el ataque estaba dirigido contra la empresa lituana TVC Solutions y algunos de sus productos, entre ellos radios móviles destinadas a las fuerzas armadas ucranianas.

El intento fracasó, ya que los sospechosos fueron descubiertos por unos transeúntes. Huyeron al vecino país, Letonia, pero fueron detenidos y deportados ese mismo día.

Posteriormente, un ciudadano ruso y otro bielorruso se desplazaron a Lituania para volver a intentarlo, pero no lograron incendiar los equipos. Investigaciones descubrieron que el atentado fue improductivo debido a que el líquido utilizado no tenía la capacidad suficiente para provocar el fuego.

Una ciudadana cubana llegó más tarde a Lituania desde Rusia, con el objetivo de evaluar los daños previstos, antes de intentar salir del país, sin éxito, al ser arrestada por las autoridades lituanas.

Los seis detenidos están siendo procesados por financiar actividades terroristas, intentar cometer un acto terrorista y participar en un grupo terrorista. Este último delito está castigado con hasta 15 años de cárcel.

Otros cuatro sospechosos están siendo investigados por coordinar el atentado, entre ellos un ciudadano colombiano, el cual, presuntamente, actuó como intermediario en la operación y desempeñaba un papel financiero en el grupo y que fue detenido y transferido a Lituania en mayo de 2025.

Los sospechosos también están implicados en ataques e intentos de ataques en República Checa, en particular intentos de incendio de autobuses, una oficina de correos, centros comerciales y un cine en Praga.

Uno de los sospechosos también intentó incendiar un almacén de papel en Rumania, así como infraestructuras petroleras y gasísticas. El mismo grupo también preparó ataques contra almacenes en Polonia.

Los presuntos ataques terroristas se dieron en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual aún no tiene un cierre.

Ejército ucraniano (tomada de Odessa Journal) Foto: Odessa Journal

Ucrania y Estados Unidos sostendrán conversaciones en Miami el sábado para abordar las garantías de seguridad para el país invadido por Rusia, así como la recuperación económica, informó este viernes la embajadora de Kiev en Washington, Olga Stefanishina.

Las negociaciones, lideradas por el jefe del gabinete presidencial, Kirilo Budánov, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov, tendrán lugar “mañana, en Miami”, declaró la embajadora, sin especificar quién participará en representación de Estados Unidos.