mundo

Colombiano es acusado de terrorismo en Europa: estaría vinculado a la inteligencia Rusa

Los implicados intentaron incendiar las instalaciones de una empresa lituana y pueden enfrentarse hasta a 15 años de condena

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

17 de enero de 2026, 1:48 a. m.
Justicia lituana acusa a colombiano de terrorismo.
Justicia lituana acusa a colombiano de terrorismo. Foto: Creada con IA

Las autoridades de Lituania informaron el viernes que seis ciudadanos extranjeros, entre ellos un colombiano, fueron acusados de “terrorismo” tras un intento en 2024 de incendiar ayuda militar destinada a Ucrania, en el marco del conflicto con Rusia que sigue vigente.

Según el fiscal, Arturas Urbelis, la investigación “permite sospechar razonablemente” que los hechos se cometieron “siguiendo instrucciones y en beneficio” de la agencia de inteligencia militar rusa, el GRU.

Fotos de la semana 9 mayo
Los soldados del ejército ruso en St. Petersburgo, Rusia. Foto: AP

Entre los detenidos figuran un ciudadano español, un ciudadano con doble nacionalidad española y colombiana, y ciudadanos de Colombia, Cuba, Rusia y Bielorrusia, detalló Urbelis.

Según la fiscalía, el ataque estaba dirigido contra la empresa lituana TVC Solutions y algunos de sus productos, entre ellos radios móviles destinadas a las fuerzas armadas ucranianas.

Mundo

⁠¿Caerá otro tirano? Donald Trump aumenta la presión contra Irán en medio de la masacre de manifestantes

Mundo

¿Por qué Trump quiere Groenlandia? ¿Por qué le importa al mundo? Las claves de esa pelea

Deportes

NBA en Berlín: Orlando Magic y Memphis Grizzlies se enfrentaron en Alemania, ¿qué figuras estuvieron? ¿Por qué juegan en Europa?

Noticias Estados Unidos

“No entreguen su cerebro”: Melania Trump comparte un llamativo mensaje en sus redes sociales e insta a los jóvenes a usar su creatividad

Deportes

Patrick Mahomes anuncia si volverá tras su lesión en la NFL; al no estar en los playoffs, ¿quién ganará el MVP este 2026?

Mundo

Arabia Saudita acelera acuerdos comerciales en América Latina para asegurar litio y cobre y desafiar a EE. UU. y China

Noticias Estados Unidos

Por qué Estados Unidos retiene el dinero del petróleo venezolano en Catar tras la primera compra desde la captura de Nicolás Maduro

Mundo

Video: estudiante colombiano fue detenido en EE.UU. y deportado por autoridades migratorias. ¿Qué pasó?

Mundo

Encuentran enterrado en un jardín de España el cadáver de un colombiano: Su hermano entre los principales sospechosos

Mundo

Colombiano en España es señalado de intento de homicidio a varios hombres gais

El intento fracasó, ya que los sospechosos fueron descubiertos por unos transeúntes. Huyeron al vecino país, Letonia, pero fueron detenidos y deportados ese mismo día.

Posteriormente, un ciudadano ruso y otro bielorruso se desplazaron a Lituania para volver a intentarlo, pero no lograron incendiar los equipos. Investigaciones descubrieron que el atentado fue improductivo debido a que el líquido utilizado no tenía la capacidad suficiente para provocar el fuego.

Una ciudadana cubana llegó más tarde a Lituania desde Rusia, con el objetivo de evaluar los daños previstos, antes de intentar salir del país, sin éxito, al ser arrestada por las autoridades lituanas.

Los seis detenidos están siendo procesados por financiar actividades terroristas, intentar cometer un acto terrorista y participar en un grupo terrorista. Este último delito está castigado con hasta 15 años de cárcel.

Otros cuatro sospechosos están siendo investigados por coordinar el atentado, entre ellos un ciudadano colombiano, el cual, presuntamente, actuó como intermediario en la operación y desempeñaba un papel financiero en el grupo y que fue detenido y transferido a Lituania en mayo de 2025.

Los sospechosos también están implicados en ataques e intentos de ataques en República Checa, en particular intentos de incendio de autobuses, una oficina de correos, centros comerciales y un cine en Praga.

Uno de los sospechosos también intentó incendiar un almacén de papel en Rumania, así como infraestructuras petroleras y gasísticas. El mismo grupo también preparó ataques contra almacenes en Polonia.

Los presuntos ataques terroristas se dieron en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual aún no tiene un cierre.

Ejército ucraniano (tomada de Odessa Journal)
Ejército ucraniano (tomada de Odessa Journal) Foto: Odessa Journal

Ucrania y Estados Unidos sostendrán conversaciones en Miami el sábado para abordar las garantías de seguridad para el país invadido por Rusia, así como la recuperación económica, informó este viernes la embajadora de Kiev en Washington, Olga Stefanishina.

Las negociaciones, lideradas por el jefe del gabinete presidencial, Kirilo Budánov, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov, tendrán lugar “mañana, en Miami”, declaró la embajadora, sin especificar quién participará en representación de Estados Unidos.

Más de Mundo

Se estima que el régimen iraní ha asesinado a más de 2.000 personas durante las manifestaciones en su contra.

⁠¿Caerá otro tirano? Donald Trump aumenta la presión contra Irán en medio de la masacre de manifestantes

Trump asegura que la presencia de Rusia y China en el Ártico pone en peligro a Estados Unidos.

¿Por qué Trump quiere Groenlandia? ¿Por qué le importa al mundo? Las claves de esa pelea

x

NBA en Berlín: Orlando Magic y Memphis Grizzlies se enfrentaron en Alemania, ¿qué figuras estuvieron? ¿Por qué juegan en Europa?

La primera dama Melania Trump se baja del podio después de hablar en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, el viernes 10 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

“No entreguen su cerebro”: Melania Trump comparte un llamativo mensaje en sus redes sociales e insta a los jóvenes a usar su creatividad

Justicia lituana acusa a colombiano de terrorismo.

Colombiano es acusado de terrorismo en Europa: estaría vinculado a la inteligencia Rusa

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) sits on the bench during the first half of the NFL Super Bowl 59 football game against the Philadelphia Eagles, Sunday, Feb. 9, 2025, in New Orleans. (AP Photo/David J. Phillip)

Patrick Mahomes anuncia si volverá tras su lesión en la NFL; al no estar en los playoffs, ¿quién ganará el MVP este 2026?

Arabia Saudita busca invertir en América Latina para obtener cobre y litio (foto tomada de Meer.com - Montaje: Semana)

Arabia Saudita acelera acuerdos comerciales en América Latina para asegurar litio y cobre y desafiar a EE. UU. y China

Ecopetrol ha incrementado su apuesta en el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, estas tienen retos para sacar adelante los proyectos. Además, en medio de esta situación apretada, no generan ingresos inmediatos ni retornos en el corto plazo.

Por qué Estados Unidos retiene el dinero del petróleo venezolano en Catar tras la primera compra desde la captura de Nicolás Maduro

Detienen a hombre que intentó desviar un vuelo de México a EE.UU y revelan los presuntos motivos de su peligrosa maniobra

Estados Unidos alerta sobre acción militar en espacio de América Latina, incluyendo México y Colombia

x

Video: Robyn Argote Crooks, inmigrante cubano, fue capturado luego de estrellar vehículos de ICE

Noticias Destacadas