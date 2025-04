Colombiano migró a este país europeo y asegura que “comen mejor los marranos”. Así es su historia

“Este negocio lo iba a dejar, me fui a hace un año. Lo dejé vinipelado y guardado, pero no hay como vivir en Colombia”, contó Mauricio en entrevista con el creador de contenido Germán Mauricio Osorio, a través de su canal digital. El relato, sencillo, pero potente, ha resonado entre cientos de usuarios que, como él, alguna vez soñaron con migrar.

Sin embargo, la realidad dista mucho de la promesa de prosperidad. “Lo tratan a uno como esclavo, comen mejor los marranos que uno”, sentenció Mauricio, decepcionado. Durante su estancia, que apenas duró 20 días, se enfrentó a condiciones laborales precarias y falta de apoyo. “Me agarré con la gente y me tocó dormir seis días en un aeropuerto, porque no me quisieron adelantar tiquetes”, relató.