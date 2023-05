Colombiano muestra cómo es su rutina lavando platos en Canadá: “Estaba cansado y no podía con mi vida, pero tocaba continuar”

El sueño de algunos colombianos es viajar a otro país en busca de nuevos horizontes, como el empleo que no han logrado conseguir y la calidad de vida que merecen. En algunos casos, no importa que deban dedicarse a trabajos para los que no estudiaron y cuyas competencias, quizá, no son para las que se prepararon. Lo cierto es que es difícil.

Alejandro Castro, uno de los ciudadanos que decidió dejar Colombia, publicó en TikTok cómo es su día a día laboral en Canadá, donde se dedica a lavar platos en un restaurante. El video suma más de 22.000 me gusta y cientos de comentarios.

Lavar platos en un restaurante, un verdadero reto si se compara con esta actividad propia del día tras días del hogar. - Foto: Getty Images

“Bueno, aquí les estoy mostrando cómo es mi día lavando platos en Canadá. Llego a las 9:20 (a. m.), mi horario como tal es a las 9:30. (a. m.), pero el restaurante abre a las 7 (a. m.), entonces ya hay platos cuando yo llego”, expuso Castro en el comienzo de su narración.

Además de lavar platos, debe desocupar las canecas para la basura del restaurante. - Foto: TikTok: @alejandrocastroad

El colombiano también dejó ver que su trabajo no se reduce a lavar platos, como algunos podrían llegar a imaginar, sino a desocupar las canecas de basura del establecimiento con regularidad.

“Para empezar a lavar platos, me toca ir a botar la basura y algunos cartones que dejan en la mitad, siempre que me llegan los pedidos. Entonces, reciclo unos cajones para un contenedor, algunos tarros para otra caja y empiezo como tal a las 9:37 a. m., organizando los platos”, agregó.

Toronto, Canadá, el sueño de algunos colombianos. - Foto: Toronto Star via Getty Images

Pero las labores que debe realizar no le impiden reconocer el lado positivo de la vida. “Lo bueno es que tengo un chorro a presión que bota agua caliente y esa máquina gigante me ayuda a lavarlos más rápido”, comentó.

Entre lavar platos y desocupar la basura, llegan las 10:14 a. m., cuando toma la “merienda” y las 12:45 p. m., la “hora feliz”, es decir, la del almuerzo.

La jornada laboral de Alejandro comienza a las 9:30 a.m. y termina a las 5:30 p.m. - Foto: TikTok: @alejandrocastroad

Pero Alejandro no tiene una hora para almorzar, como algunos podrían llegar a imaginar, sino 15 minutos y otros 15 de break, como él mismo lo contó. De ahí que a la 1:15 p. m. ya está de nuevo en su trabajo lavando platos.

Alejandro Castro compartió que se tomaba 15 minutos para almorzar y 16 más de break. - Foto: Instagram @virtual_home143

Ya a las 3:00 p. m. estaba exhausto. “Estaba cansado y sentía que no podía con mi vida, pero toca continuar (...). Siempre con amor y cariño en lo que se está haciendo”, dijo.

A la carga laboral se suma la de lavar los tapetes del restaurante y, luego, lo que le resta de las vajillas, al menos hasta las 5:30 p.m., cuando se retira rumbo a su casa.

Trabajo sí hay en Canadá

Canadá sigue llevando la batuta como uno de los destinos más apetecidos para vivir. Incluso, en los últimos años han ofrecido varias vacantes en grandes empresas para personas extranjeras que quieran trabajar y quedarse allá por un largo período de tiempo o, por qué no, para siempre.

Hay cientos de empresas que aprovechan los beneficios del gobierno canadiense y ofertan puestos de trabajo a ciudadanos extranjeros. - Foto: Getty Images / XtockImages

Este país sigue haciendo uso de su atractivo sistema de inmigración para atraer el talento extranjero y ahora se respaldará en él, más que nunca, para impulsar su economía mediante la contratación de mano de obra extranjera.

A cambio de que los extranjeros emigren a Canadá como destino de trabajo, el país de la hoja de maple les abrirá puertas para obtener la residencia permanente con alguno de sus programas. Para el 2025, Canadá planea admitir hasta 500.000 nuevos residentes permanentes, según el portal especializado en destinos ViveUsa de México.

Canadá continúa abriendo ofertas de trabajo para los próximos años. - Foto: Getty Images

Sean Fraser, ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, publicó el Plan de Niveles de Inmigración 2023-2025 de Canadá. La estrategia implica ayudar a las empresas a encontrar trabajadores y atraer las habilidades requeridas en sectores clave, incluidos la atención médica, los oficios calificados, la fabricación y la tecnología, para manejar los desafíos sociales y económicos que enfrentará Canadá en las próximas décadas.