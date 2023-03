Como una “dictadura grosera”, así calificó el Papa Francisco la situación de Nicaragua

El papa Francisco calificó el viernes a Nicaragua de “dictadura grosera” y declaró que el presidente Daniel Ortega tiene un “desequilibrio”. Las declaraciones del pontífice se producen apenas unos días después de que el gobierno del país centroamericano decidiera cerrar dos universidades vinculadas a la Iglesia católica.

“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige”, dijo Francisco en una entrevista al diario argentino en Infobae, refiriéndose a Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en cuestionados comicios.

En la entrevista, el papa argentino hizo referencia sin nombrarlo al obispo católico Rolando Álvarez, condenado en febrero a 26 años de prisión por, entre otros cargos, menoscabo a la integridad nacional.

“Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, manifestó.

El obispo de Matagalpa, de 56 años, estaba detenido desde agosto por conspiración y rechazó ser deportado a Estados Unidos con otros 222 opositores excarcelados y expulsados del país por ser “traidores a la patria”.

“Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas (…) Son un tipo de dictaduras groseras”, añadió el santo padre.

Nicaragua enfrenta una ola de condena de la comunidad internacional debido a la deriva autoritaria del ejecutivo de Ortega, quien gobierna con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Centenares de opositores fueron detenidos en el país en el contexto de la represión que siguió a las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2018.

Desde entonces, el gobierno se ha enfrentado también al mundo eclesiástico y a líderes de la Iglesia que han criticado sus políticas.

Hace casi un año, el gobierno expulsó por ejemplo al nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag.

El martes, el ministerio de Gobernación (Interior) canceló la personería jurídica de la Universidad Juan Pablo II (de la Conferencia Episcopal de Nicaragua) y de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) alegando “incumplimientos” de leyes.

Ese mismo día, el diario oficial también anunció la disolución de los organismos católicos de beneficencia Caritas Nicaragua y Caritas Diocesana de Jinotega.

El papa no descarta revisar el celibato sacerdotal

El papa Francisco explicó que el celibato en la iglesia occidental es una “prescripción temporal” y recordó que los sacerdotes de la Iglesia oriental están casados y tienen hijos, al tiempo que aseguró que no hay “no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar”. Además, apunta que el celibato puede “llevar a un machismo”.

“El celibato en la Iglesia occidental es una prescripción temporal: no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido; no es eterna como la ordenación sacerdotal, que es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre. En cambio, el celibato es una disciplina”, subraya.

Así lo pone de manifiesto en una entrevista al medio argentino Infoabe que recoge Europa Press en la que preguntado por la posibilidad de revisarse el celibato responde:

“Sí. Sí. De hecho todos los de la Iglesia oriental están casados. O los que quieren. Ahí hacen una opción antes de la ordenación por casarse o por ser célibes”. “Acá en la Curia tenemos uno, hoy mismo me lo crucé, que tiene su señora, su hijo”, añade. No obstante, Francisco se muestra escéptico ante la posibilidad de que anulando la obligación del celibato crezcan las vocaciones de sacerdotes.

También apunta que “a veces el celibato te puede llevar a un machismo” y criticó que haya algunos curas que no saben “trabajar con las mujeres” porque les “falta algo” tras constatar que el Vaticano en el pasado “era muy machista”.

Actualmente, en el Vaticano trabajan 1.165 mujeres, frente a las 846 en el inicio de su Pontificado en 2013, por lo que el porcentaje ha aumentado del 19,2% al 23,4% actual.

*Con información de AFP y Europa Press.