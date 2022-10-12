Cuando Fabiola Campillai tenía 36 años, inició el estallido social de Chile. Un día cerca de su casa, en la zona Sur de Santiago de Chile, cuando salía a trabajar junto a su hermana, fue impactada por una bomba lacrimógena en su rostro; el golpe fue tan fuerte que dejó a la mujer completamente ciega.

Campillai no participaba de las protestas, simplemente pasó cerca a donde se desarrollaban. Hoy Campillai celebra la condena a 12 años y 183 días de cárcel efectiva para Patricio Maturana, el excarabinero condenado por disparar la bomba lacrimógena.

La sentencia es acorde con lo que la Fiscalía había pedido de condena para Maturana, quien tiene hoy la misma edad que la senadora. Campillai es senadora desde el año 2021, tras ganar un escaño en la Cámara Alta como candidata independiente. Su caso ganó gran visibilidad como víctima de la violencia policial durante las manifestaciones que iniciaron el 18 de octubre de 2019 en Chile.

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Derechos Humanos son en total 34 las personas que murieron durante esas protestas y 460, las que quedaron mutiladas por perdigones o impactos de bombas lacrimógenas lanzadas por agentes, muchas de estas fueron víctimas de lesión ocular, con pérdida total o parcial de la vista.

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De acuerdo con el diario El País de España, la fiscal del caso determinó que el policía “abusando de su cargo y con el propósito de proferir dolor, efectúa un disparo con la carabina, lanza gases que portaba, presentando diversas fracturas de cara y cráneo” contra Campillai “que provocaron su ceguera total y pérdida del sentido del olfato, así como diversas secuelas físicas y estéticas notorias”.

La reacción de la hoy senadora

La senadora Campillai se notó visiblemente conmovida tras conocerse la sentencia y lo calificó como un precedente histórico. “Un poco de justicia y esperanza por el fallo condenatorio que da cárcel a mi agresor por 12 años. Es un precedente importante e histórico para mí y el resto de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”, sentenció desde su cuenta de twitter y añadió que la lucha continúa “Si yo tuve justicia, todos deben tenerla, la lucha sigue”.

En declaraciones a la prensa local la senadora dijo “hoy más que contenta, estoy feliz. Estoy enormemente feliz, se hizo justicia en este país para los violadores de derechos humanos, que tanto nos hicieron daño durante el estallido social”.

Quién es Fabiola Campillai

La hoy senadora se dio a conocer en el país por los actos violentos mencionados, que además de haberla dejado ciega, le causaron la pérdida del olfato y el gusto. Su apariencia también cambió, las fotos de la senadora antes de los hechos, permiten ver que su cara era distinta.

Campillai está casada y es madre de dos hijas y un niño. Fue la segunda víctima de lesión ocular en Chile, la primera fue el universitario Gustavo Gatica. Dada la gran cantidad de víctimas de lesiones oculares en Chile durante el 2019, algunas como Campillai se hicieron reconocidas en todo el país por su activismo.

La senadora fue elegida en las elecciones parlamentarias de 2021 en calidad de independiente. Antes de eso Campillai había trabajado como promotora de servicios sociales en distintos empleos, había sido bombera y operaria de alimentos, entre varios cargos que ha tenido.

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En las elección parlamentaria de noviembre de 2021 obtuvo el primer lugar en número de sufragios, con más de 400.000 votos, correspondientes al 15,17% del total de los votos válidos. En la historia de Chile es la primera senadora ciega. En segunda vuelta presidencial anunció su apoyó a Gabriel Boric, hoy presidente.