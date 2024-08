Conmovedora entrevista a Wanda Traczyk-Stawska, de 97 años, quien estuvo en el levantamiento de Varsovia: “La guerra siempre trae odio”

Wanda Traczyk-Stawska: Quería venganza. Sé que no es un sentimiento bonito, pero no podía conformarme con que mis compatriotas hubieran sido ejecutados públicamente y nosotros hayamos sido obligados a mirar. Yo quería demostrar que no éramos indefensos y que los ocupantes no tenían derecho a tratarnos como seres infrahumanos.