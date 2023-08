Corea del Norte declara haber detenido a un soldado estadounidense en una de sus fronteras

Por el momento, desde Washington no ha habido algún pronunciamiento debido al hermetismo que contempla Corea del Norte al dar sus comunicaciones sobre injerencia extranjera , específicamente si se trata de asuntos relacionados con Estados Unidos.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Qué se sabe de King?

“No tengo ninguna actualización sobre el estado del soldado King. El Mando de Naciones Unidas se comunicó a través de canales bien establecidos a través de la Agencia de Seguridad Conjunta” , declaró el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, añadiendo que “ puedo confirmar que la República Popular Democrática de Corea (RPDC) ha respondido, pero no tengo ningún progreso sustancial que anunciar ”.

Fuentes del Ejército de Estados Unidos, según AP, han dicho que no se han encontrado pruebas de que King decidiera desistir de su labor, no obstante, el debate que tendría dentro de los militares para definir si seguía o no con la institución se podría haber dado.