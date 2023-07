Craso error: Estados Unidos entregó accidentalmente por décadas información de seguridad relevante a un aliado de Rusia

El caso, según refieren medios locales, no corresponde a la situación actualmente investiga en torno al retiro de documentos ultrasecretos por parte del expresidente Donald Trump y el caso de Mar a Lago, sino, por el contrario, se refiere a un escenario que podría ser aún más sensible, en tanto no reviste solamente la extracción de la información, sino también su entrega en manos de personas o entidades que podrían haberla empleado para hacer daño al país.