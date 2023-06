Crisis de la prensa escrita: periodistas del mayor grupo de periódicos de Estados Unidos, dueño de ‘USA Today’, se declaran en huelga

Cientos de periodistas del mayor consorcio de prensa de Estados Unidos, Gannett, se declararon en huelga en todo el país este lunes. Los inconformes acusan a la gerencia de destruir las salas de redacción locales.

En las huelgas, que durarán uno o dos días, participan empleados de Gannett en unas dos docenas de salas de redacción estadounidenses, informó el sindicato NewsGuild-CWA en un comunicado.

La huelga afectó publicaciones en más de media docena de estados, incluidos California, Texas, Florida, Nueva Jersey y Nueva York, agregó el sindicato.

Gannett es dueña de más de 200 diarios en todo el país, incluidos USA Today, The Palm Beach Post, The Arizona Republic, Austin American-Statesman, Bergen Record y Rochester Democrat & Chronicle, entre otros.

El grupo fue comprado en noviembre de 2019 por alrededor de 1.200 millones de dólares por el conglomerado New Media Investment Group, también conocido como GateHouse Media.

Desde la fusión, las salas de redacción “se han vaciado, la cobertura de noticias locales ha disminuido y los precios de las acciones de Gannett han caído casi un 70 %”, dijo el NewsGuild-CWA.

El sindicato culpó al director ejecutivo, Mike Reed, por la “mala gestión” que “ha desmoralizado a las salas de redacción y ha hecho imposible que los reporteros tengan los recursos para producir un periodismo de calidad”.

Gannett recortó casi 20 % de sus empleos de periodismo en el último año, instituyó licencias no remuneradas y suspendió las contribuciones de la empresa a los planes de jubilación, subrayó el sindicato.

De acuerdo con el portal Kron4 de Nueva York, las huelgas coincidieron con la reunión anual de accionistas de Gannett, en que la discusión se tornó álgida.

Allí, la junta directiva de la compañía fue debidamente elegida, a pesar de que el sindicato NewsGuild-CWA instó a los accionistas a dar su voto de censura contra Mike Reed, el director ejecutivo y el presidente de la junta, como una expresión de falta de confianza en su liderazgo.

“Reed ha supervisado la empresa desde su fusión en 2019 con GateHouse Media, un período tumultuoso que ha incluido despidos y el cierre de salas de redacción”, explicó el portal.

Para Susan DeCarava, presidenta de The NewsGuild de Nueva York, la elección en la junta de accionistas fue como “una bofetada a los cientos de periodistas de Gannett que están en huelga hoy. Mike Reed no tuvo nada que decir a las decenas de periodistas cuyos medios de vida destruyó, ni a las comunidades que perdieron su principal fuente de noticias gracias a su mala gestión”.

Este incidente se enmarca dentro de la crisis por la que han venido atravesando los medios de comunicación tradicionales en los últimos años.

A raíz de ella, Gannett anunció en agosto el despido de personal de las salas de redacción para reducir los costos y hacer así frente a la disminución de los ingresos debido a la caída en las ventas de publicidad y las suscripciones.

Como lo advierten los analistas del sector, la industria de los periódicos ha luchado durante años con tales desafíos, ya que la publicidad ha pasado del papel al ambiente digital.

En cuanto a los lectores, han dejado de lado a los periódicos locales por fuentes de información y entretenimiento en línea.

Los principales diarios, como The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post han ganado audiencias digitales sustanciales por la cobertura de temas amplios, pero los periódicos regionales y locales han tenido problemas para replicar ese éxito en mercados más reducidos, explicó Kron4.

Los puestos de periodistas en las salas de redacción en Estados Unidos disminuyeron de 114.000 a 85.000 entre 2008 y 2020, según un estudio de 2021 del Pew Research Center.

*Con información de la AFP.