Cuáles son los alcances del Estado de Conmoción en Venezuela y cómo afecta a los ciudadanos

Luego de que Estados Unidos ingresó a Venezuela, bombardeó Caracas y capturó al dictador Nicolás Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores, la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el Estado de Conmoción Exterior, el cual entró en vigencia desde el lunes 5 de enero.

Cuando Rodríguez envió el decreto ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, detalló que este tiene la finalidad de activar todos los mecanismos de defensa nacionales en caso de que se presente una amenaza para el país.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por EE. UU. el sábado 3 de enero del 2026. Foto: GC Images

De acuerdo con la Constitución venezolana, el Estado de Conmoción Exterior únicamente puede ser decretado por el Ejecutivo ante el consejo de ministros, cuando se determine un conflicto externo que comprometa la seguridad de los ciudadanos y de las instituciones. Por lo tanto, esta medida le da poderes únicos al Ejecutivo, por lo que la sociedad resulta altamente afectada.

¿Cómo afecta a los venezolanos?

Restricciones en movilidad

Presidencia puede ordenar toques de queda o restringir la circulación de personas en ciertos lugares y en horarios específicos. Estas decisiones pueden ser justificadas para liberar el tránsito de las labores de defensa o resguardo.

Sector económico

El Estado puede anunciar medidas de racionamiento, tal como ocurrió en arios países durante los primeros meses de la pandemia por el Covid-19. El gobierno puede ordenar que las compras se realicen dependiendo del número de identificación personal.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ahora rige como presidenta interina. Foto: Getty Images via AFP

Uso de bienes privados

En algunos casos, el Estado puede optar por usar bienes, como tractores o maquinaria, que le pertenecen al sector privado para el levantamiento de escombros o la limpieza de desastres, en caso de bombardeos o ataques letales en el país.

Libertad

Uno de los aspectos que más ha prendido las alarmas es la libertad de expresión que se verá violada bajo este decreto, pues le permite al gobierno tomar represalias en contra de medios de comunicación o ciertos sectores de la población. En el 2024, cuando Maduro tomó el poder —pese a que ganó Edmundo González— hubo una persecución masiva de personas opositoras del régimen, que resultó en cientos de detenciones arbitrarias. Se teme que suceda lo mismo, pues Rodríguez ha sentenciado que las autoridades buscarán a todo aquel que haya tenido vínculos con la captura del dictador.

Decenas de personas pueden ser detenidas arbitrariamente por el decreto del gobierno. Foto: 123rf

De acuerdo con lo establecido por la Constitución de Venezuela, el Estado de Conmoción Exterior no puede superar los 90 días, pese a que el gobierno puede solicitar una prórroga que puede alcanzar hasta los 180 días.