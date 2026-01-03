Cuando Delcy Rodríguez le propuso a Trump un “madurismo sin Maduro” que ella negó en público: ¿Lo traicionó?

El 17 de octubre de 2025, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, desmintió que haya negociado con Estados Unidos la supuesta salida del presidente Nicolás Maduro del poder.

Un reporte del diario estadounidense Miami Herald señaló que la vicepresidenta y su hermano Jorge Rodríguez intentaron negociar con Washington la salida de Maduro a cambio de que ellos se quedaran en el poder.

Según el diario, los hermanos supuestamente argumentaban que son libres de señalamientos de narcotráfico. Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar carteles de droga y desde agosto desplegó buques de guerra en el Caribe para combatir, supuestamente, el tráfico de drogas. Venezuela, en contraste, siempre denunció una “amenaza” de Washington para un “cambio régimen”.

“FAKE!! Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña”, dijo Rodríguez en Telegram en aquel momento.

“La revolución bolivariana cuenta con un alto mando político militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo”, añadió la vicepresidenta que luego compartió una foto junto a Maduro con la leyenda: “Juntos y unidos junto al presidente Maduro”, señaló en aquel momento.

El Miami Herald dijo que Rodríguez presentó dos propuestas a través de intermediarios en Catar, país que ha mediado anteriormente entre Estados Unidos y Venezuela para el intercambio de presos. Maduro supuestamente avaló las negociaciones, según el reporte del diario.

“Las propuestas, canalizadas a través de intermediarios en Catar, buscaban convencer a sectores del gobierno de Estados Unidos de que un “madurismo sin Maduro” podría permitir una transición pacífica en Venezuela, preservando la estabilidad política sin desmantelar el aparato de poder. Según las fuentes, mediadores cataríes presentaron a Estados Unidos dos propuestas formales este año, una en abril y otra en septiembre. Ambas delineaban posibles mecanismos de gobierno sin Maduro en el poder. En esos escenarios, Delcy Rodríguez actuaría como figura de continuidad institucional, mientras que el general retirado Miguel Rodríguez Torres —actualmente exiliado y sin parentesco con los hermanos Rodríguez— encabezaría un gobierno de transición”, agregó el medio de Miami.

“La propuesta de abril contemplaba que Maduro renunciara, permaneciendo en Venezuela con garantías de seguridad, y ofrecía mecanismos para que empresas estadounidenses tuviesen acceso a las industrias petrolera y minera venezolanas. A cambio, se sugería que los fiscales estadounidenses retiraran los cargos penales contra Maduro. Bajo este plan, Delcy, como vicepresidenta en funciones, asumiría la presidencia del país”, agregó.

Ahora que cayó Maduro, Trump dijo que Delcy Rodríguez habló con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y dijo estar dispuesta a colaborar. Y aunque el presidente de los estadounidenses aseguró que no permitirá que nadie del régimen gobierne Venezuela, no deja de llamar la atención que le ha dado un lugar en la transición que espera realizar en Venezuela.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le dijo al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que está dispuesta a cooperar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro, afirmó el sábado Donald Trump.

El presidente Donald Trump habla en su club Mar-a-Lago, el sábado 3 de enero de 2026, en Palm Beach, Florida (Foto AP/Alex Brandon) Foto: AP

“Marco acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione”, declaró el presidente estadounidense sobre el futuro de Venezuela en una rueda de prensa.

Delcy Rodríguez, por su parte, dijo en la madrugada de este sábado desconocer el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una “fe de vida” de ambos tras el ataque estadounidense al país.

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), habla junto al presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación en Caracas el 4 de julio de 2024 Foto: AFP

Minutos antes el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y su esposa tras lanzar un “ataque a gran escala”.

“Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”, indicó Rodríguez en el audio.

La vicepresidenta es la primera en la línea de sucesión del poder en Venezuela. Rodríguez reiteró que los “planes de defensa integral de la nación” quedan activos, después de que el gobierno de Maduro denunciara una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declarara un estado de excepción.

Trump también dijo, en su rueda de prensa, que no cree que María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, tenga el respaldo mayoritario de los venezolanos para una transición. ¿Hubo acuerdos?

Las primeras explosiones en Caracas se escucharon cerca de las 02H00 (06H00 GMT), constataron periodistas de la AFP en la capital. Varias ciudades del país también fueron bombardeadas.

La caída de Maduro

Silbidos, detonaciones... Al principio se piensa en fuegos artificiales, incontables en Caracas en Año Nuevo, pero las ventanas vibran por la onda expansiva de las explosiones: la operación estadounidense para despojar a Nicolás Maduro del poder comenzó este sábado 3 de enero de 2026 a las 2 de la madrugada.

El rugir de los aviones y los misiles son omnipresentes, salpicados por decenas de explosiones que iluminaron el cielo por momentos.

“Sentí que (las explosiones) me levantaron de la cama. En ese instante pensé: ‘Dios mío, llegó el día’, y lloré”, contó a la AFP María Eugenia Escobar, una habitante de La Guaira, de 58 años.

Periodistas de la Agencia France-Press oyeron helicópteros sin saber si se trataba de aparatos venezolanos o estadounidenses.

Columnas de humo se elevaron desde varios puntos de la capital: Fuerte Tiuna, el enorme enclave militar en Caracas, y el aeropuerto militar de La Carlota. Testigos mencionaron bombardeos en La Guaira, el aeropuerto y puerto de Caracas, en Maracay, al oeste, y en Higuerote, al este.

Hacia las 03:15 las operaciones parecen concluir... Pero alrededor de las 05:00 llega la sorpresa: Donald Trump anuncia que Estados Unidos ha capturado a Maduro y a la primera dama Cilia Flores, apodada la primera combatiente.

¿Dónde y cómo? Ninguna explicación. Hasta una entrevista ofrecida por Trump. “Se encontraba en un lugar fuertemente custodiado… de hecho, era como una fortaleza. Estaba en una fortaleza. Había puertas de acero, había lo que llaman un espacio de seguridad, con acero macizo por todas partes. No logró cerrar ese espacio, intentó entrar, pero lo atraparon tan rápido que no lo consiguió”, se jactó el presidente en una entrevista con Fox News, afirmando haber seguido la operación en directo, “literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión”.

Sin balance humano

Al amanecer, se descubre la magnitud del ataque. Pequeños blindados presentan impactos de bala, otros vehículos están calcinados. Habitantes huyen del sector de Fuerte Tiuna, hablando de supervivencia.

Algunas zonas de la ciudad huelen a pólvora. Como reconocimiento de impotencia, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dijo de madrugada por teléfono en la televisión que no sabía dónde se encontraba Maduro, al tiempo que llamaba a un plan de defensa del país.

Helicópteros estadounidenses penetraron hasta el corazón de Caracas para capturar a Maduro.

Fue una sorpresa, a pesar de las innumerables advertencias de Trump, que intentó en vano desalojar a Maduro del poder durante su primera estancia en la Casa Blanca (2017-2021). Como también han sido incontables las denuncias de Maduro de supuestos intentos de golpes de Estado y conspiraciones reales o imaginarias.

Trump fue intensificando gradualmente la presión sobre Maduro. Desde el inicio de su mandato, en enero de 2025, endureció las sanciones económicas y, en agosto, desplegó una flota militar en el Caribe en medio de acusaciones de que Maduro encabeza un cartel de narcotraficantes cuya existencia está por demostrarse, según expertos.

Nicolás Maduro, detenido. Y a la derecha el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: Truth Social: @realDonaldTrump - AFP

En septiembre, llegaron los primeros bombardeos contra barcos de supuestos narcotraficantes. Desde entonces más de 100 muertos en una treintena de ataques.

En noviembre, llegó al Caribe el portaaviones más grande del mundo. En diciembre, la incautación militar de un petrolero, y luego de un segundo. Todo ello con innumerables incursiones de aviones estadounidenses en los límites, e incluso por encima, de Venezuela.

“Yes Peace, No war”, exclamaba, cantaba y bailaba Nicolás Maduro en público o en televisión, hablando de una guerra “psicológica” librada por Goliat contra David.

Finalmente, tras haber colocado pacientemente sus piezas, Goliat pasó a la ofensiva con una operación que le permitió ejecutar una amenaza que repitió en varias ocasiones en las últimas semanas: los días de Maduro en el poder están “contados”.

Si Trump celebró que ningún soldado estadounidense hubiera muerto, aún no se conoce el balance humano del lado venezolano de estos ataques.

El ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, acusó al ejército estadounidense de haber atacado “mediante misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate zonas residenciales de población civil”.