Daniel Ortega respalda decisión de Putin de reconocer territorios prorrusos de Ucrania

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludó este lunes la decisión de su homólogo y aliado ruso, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de dos regiones del este de Ucrania, y acusó a Estados Unidos y Europa de querer liquidar a Moscú.

“Esta decisión tomada por el presidente Putin abre la posibilidad de que esta situación no tenga un desenlace mayor”, dijo Ortega durante un acto en homenaje al 88 aniversario de muerte del héroe Augusto Sandino en Managua.

Putín anuncio el lunes en Moscú que el reconocimiento inmediato de “la independencia de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk”, una “decisión que había madurado desde hace mucho tiempo”.

“Gracias a Dios no estalló la guerra; no ha invadido Rusia con sus tropas a Ucrania”, dijo Ortega. “Lo que ha hecho [Putin] es reconocer a esos gobiernos que, a pesar de la agresividad del ejercito ucraniano, no han logrado derrotarlos”, desde que estalló el conflicto en ese nación.

También saludo el “respaldo militar” a Donetsk y Lugansk de parte de Rusia “para que esos gobiernos tengan seguridad”.

Putin ordenó el lunes a su ejército entrar a los territorios separatistas en el este de Ucrania, tras haber reconocido su independencia, desafiando las amenazas de sanciones de Occidente, en una jugada que puede desatar una guerra con Kiev.

El exguerrillero Ortega acusó a Estados Unidos y a la Unión Europea de estar “usando a Ucrania para provocar a Rusia” por su interés de ingresar a la Otan. “Ojalá razonen y no le provoquen una hecatombe al planeta tierra, que ya sufre una hecatombe por el daño a la naturaleza”, aseveró.

Ortega, un aliado de Rusia en Centroamérica, abogó porque tras la decisión de Putin se “creen las condiciones para un entendimiento, porque Rusia lo que pide es seguridad”, la que se puede lograr a partir del cumplimiento de acuerdos que ya existían antes del conflicto, consideró.

Ucrania: Otan condenó decisión de Rusia de reconocer regiones separatistas

El jefe de la Otan, Jens Stoltenberg, condenó el lunes el reconocimiento por parte del presidente ruso Vladímir Putin de las zonas controladas por los rebeldes en el este de Ucrania, afirmando que viola los acuerdos internacionales que Moscú firmó.

“Condeno la decisión de Rusia de extender el reconocimiento a las autoproclamadas República Popular de Donetsk y República Popular de Luhansk. Esto socava aún más la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, erosiona los esfuerzos hacia la resolución del conflicto y viola los Acuerdos de Minsk, de los que Rusia es parte”, dijo Stoltenberg en un comunicado.

El mandatario ruso reconoció este lunes la independencia de las regiones separatistas prorrusas de Ucrania, haciendo caso omiso de las presiones de Occidente, y amenazó a Kiev, agravando la crisis entre ambos países.

“Considero necesario tomar esta decisión, que había madurado desde hace mucho tiempo: reconocer inmediatamente la independencia de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk”, dijo en un discurso televisado.

Además, reclamó a Ucrania el cese inmediato de las “operaciones militares, pues de lo contrario toda la responsabilidad de un mayor derramamiento de sangre recaerá sobre la conciencia del régimen en territorio ucraniano”, dijo al final de un largo discurso televisado.

El presidente firmó luego acuerdos de “amistad y ayuda mutua” con los territorios.

Según la Presidencia rusa, Putin informó de su decisión a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y al jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, mediadores en el conflicto, quienes, según el Kremlin, “expresaron su decepción”.

Esta decisión pone fin al inestable proceso de paz bajo la mediación de Francia y Alemania, que preveía la vuelta de los territorios al control de Kiev a cambio de una amplia autonomía.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondió el lunes por Twitter a estas declaraciones anunciando la convocatoria inminente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y dijo que había hablado de la cuestión con el presidente estadounidense Joe Biden.

Ucrania reclamó además una reunión “inmediata” del Consejo de Seguridad de la ONU ante la amenaza de una invasión rusa.

La ONU había pedido un poco antes a “todos los interesados abstenerse de cualquier decisión o acción unilateral que pueda socavar la integridad territorial de Ucrania”, en boca de su portavoz, Stéphane Dujarric.

“Subrayamos nuestro llamado a un cese inmediato de las hostilidades, a la máxima moderación de todas las partes para evitar cualquier acción y declaración que agrave aún más las tensiones”, expresó también Dujarric, quien subrayó que todas las disputas deben “ser tratadas con diplomacia”.

Con información de AFP