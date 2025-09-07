Suscribirse

Definida la suerte de más de 300 surcoreanos detenidos en redada migratoria de EE. UU. en fábrica de Hyundai

El anuncio fue hecho este domingo, 7 de septiembre, por el Gobierno de Corea del Sur.

Redacción Mundo
7 de septiembre de 2025, 9:34 p. m.
Imagen de la redada en planta de Hyundai.
Imagen de la redada en la planta de Hyundai.

Los más de 300 ciudadanos surcoreanos arrestados en una redada migratoria en una fábrica de baterías en Estados Unidos serán liberados y devueltos a su país, anunció este domingo 7 de septiembre el Gobierno de Corea del Sur.

El allanamiento tuvo lugar el jueves 4 de septiembre, en una fábrica de baterías para autos eléctricos de Hyundai y LG, actualmente en construcción, en Ellabell, estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos.

Según las autoridades norteamericanas, fue la mayor redada realizada en un solo lugar en el marco de la campaña antiinmigratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Contexto: Solicitantes de la ciudadanía estadounidense, en problemas: gobierno Trump implementa práctica del pasado

El operativo sorprendió a los funcionarios de Seúl, pero el jefe de gabinete del presidente Lee Jae Myung dijo el domingo que su Gobierno ya acordó con Estados Unidos la liberación de los trabajadores.

“Las negociaciones para la liberación de los trabajadores terminaron (…) como resultado de una respuesta rápida y unida”, dijo el jefe de gabinete, Kang Hoon-sik.

La redada tuvo lugar en Georgia
La redada tuvo lugar en Georgia.

“Solo restan los procedimientos administrativos. Una vez finalizados, un vuelo chárter partirá para traer a nuestros ciudadanos a casa”, agregó.

Según las autoridades norteamericanas, los 475 detenidos estaban “presentes ilegalmente en Estados Unidos”.

La empresa LG Energy Solution indicó el sábado que, del total de detenidos, 47 personas (46 surcoreanos y un indonesio) son empleados directos de la empresa y unos 250 empleados de subcontratistas, la mayoría surcoreanos.

Por su lado, Hyundai dijo el viernes no tener conocimiento de que alguno de los detenidos estuviera “empleado directamente” por la empresa.

Corea del Sur, la cuarta mayor economía de Asia, es un fabricante clave de automóviles y de productos electrónicos, con múltiples plantas en Estados Unidos.

Contexto: Donald Trump ordenó pintar de negro el muro fronterizo con México para que se calentara e impidiera a los migrantes poder cruzarlo

En julio, Seúl se comprometió a invertir 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense tras las amenazas arancelarias de Trump, quien busca revivir el sector manufacturero en Estados Unidos.

El mandatario republicano lleva a cabo el programa de expulsión de inmigrantes más grande en la historia de su país. Desde entonces, su Gobierno ha aplicado con la mayor firmeza medidas contra los aproximadamente 11 millones de personas en situación migratoria irregular presentes en Estados Unidos.

*Con información de AFP.

Noticias relacionadas

Migrantes Estados UnidosHyundai

