EE. UU. realiza la mayor redada de toda su historia en un solo sitio: 450 inmigrantes han sido detenidos en una planta de Hyundai

Cientos de surcoreanos fueron detenidos en una redada migratoria realizada en una fábrica en construcción de baterías de Hyundai y LG en Georgia, Estados Unidos, según indicaron las autoridades y fuentes cercanas al caso.

El jueves, 4 de septiembre, el servicio de migraciones y aduanas norteamericano (ICE) detuvo a hasta 450 personas en el lugar donde se está levantando una fábrica de baterías para Hyundai y LG, según la agencia de prensa surcoreana Yonhap.

Corea del Sur es un importante fabricante mundial de automóviles y componentes electrónicos, con numerosas plantas de fabricación en Estados Unidos.

🚨#BREAKING: ICE officials just conducted the largest single operation in DHS history, arresting over 450 undocumented immigrants in a worksite raid at a Hyundai battery plant in Georgia. pic.twitter.com/GKqCafIegi — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 5, 2025

Sus empresas líderes como el grupo automotor Hyundai y el tecnológico LG han invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de plantas en Estados Unidos.

“Numerosos ciudadanos coreanos fueron detenidos” en el operativo en el estado de Georgia, precisó a la prensa el portavoz de la cancillería de Seúl, Lee Jae-woong.

Una fuente cercana dijo bajo anonimato a AFP que concretamente fueron arrestados unos 300 surcoreanos.

Lee hizo un llamado de atención a las autoridades estadounidenses. “Las actividades económicas de nuestros inversores y los derechos e intereses legítimos de nuestros ciudadanos no pueden verse injustamente vulnerados”, aseguró.

La fábrica Metaplant America de Hyundai Motor Group, el 26 de marzo de 2025, en Ellabell, Georgia. (Foto AP/Mike Stewart, Archivo) | Foto: AP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) estuvieron acompañadas por la Patrulla Estatal de Georgia, el FBI, la DEA, la ATF y otras agencias en la ejecución de una orden de registro.

El operativo hace parte de una investigación penal en curso sobre “denuncias de prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

El gobierno de Seúl dijo haber enviado personal diplomático al lugar, y manifestó su “preocupación” a la embajada de Estados Unidos.

En julio, Seúl prometió 350.000 millones de dólares de inversiones en Estados Unidos para garantizarse su acceso al mercado local, y aplacar la política arancelaria del presidente Donald Trump.

Más de 400 personas fueron detenidas | Foto: X/@rawsalerts

El mandatario estadounidense volvió a la Casa Blanca en enero con la promesa de, entre otros, deportar a millones de trabajadores en situación irregular.

La oficina en Atlanta del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos informó en X de la detención de unos 450 “extranjeros en situación irregular” durante una operación de la fábrica, fruto de una coempresa formada por Hyundai y LG.

En marzo, Hyundai anunció una multimillonaria inversión en Estados Unidos, incluyendo una nueva planta de acero de 5.800 millones de dólares.

Esta inversión en Luisiana, unida a una mayor producción de autos y una instalación de robots deben generar alrededor de 25.000 empleos en Estados Unidos en los próximos cuatro años, según la empresa.

Oficiales de la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos llegan en medio de una redada contra indocumentados a un apartamento en el Bronx, Nueva York. | Foto: Courtesy ICE Office of Public Af

Hyundai Motor Group dijo a AFP que no tenía comentarios que hacer a propósito de la redada.