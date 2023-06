Detienen en Rusia a alto mando militar, Sergei Surovikin, que conocía sobre la rebelión del grupo Wagner

- Foto: via REUTERS

El general Surovikin no ha vuelto a ser visto en público, por lo que se cree que está desaparecido o detenido por las autoridades de su país.

- Foto: via REUTERS

Más preguntas que respuestas hay sobre lo sucedido el fin de semana anterior entre el Gobierno ruso y el grupo paramilitar Wagner, sin embargo, luego de solucionar rápidamente lo que parecía ser una inminente toma de Moscú, esta semana han salido a la luz algunos “secretos” sobre la álgida tensión que se vivió en el país euroasiático y sus responsables.

Ahora, el general Sergei Surovikin, quien es comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, quien también cumplía con un cargo en medio de la guerra en Ucrania, está en la mira de la cúpula nacional, puesto que, tras un informe revelado por medios de comunicación estadounidenses que indicaban que este alto mando tenía conocimientos de la rebelión planeada por el líder de Wagner, Yevgueni Prigozhin.

ARCHIVO - El máximo comandante militar ruso en Ucrania, el general Sergei Surovikin, a la izquierda, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, al centro. - Foto: AP

Al parecer, después de que se evidenciara este vínculo, el general Surovikin no ha vuelto a ser visto en público, por lo que se cree que está desaparecido o detenido por las autoridades de su país. Pues bien, la noticia se dio a conocer a través de un informe del medio local The Moscow Times, medio que citó fuentes del Departamento de Defensa ruso.

“Surovikin fue informado sobre el próximo ‘golpe militar’ y contribuyó de todas las formas posibles a su implementación. Ahora que la ‘marcha de la justicia’ ha fracasado, quieren pedir cuentas a Surovikin”, afirmó el medio moscovita, alegando que desde el sábado 24 de junio en la noche no se había vuelto a ver al comandante.

“Aparentemente, él eligió el lado de Prigozhin durante el levantamiento, y lo agarraron por las pelotas (...) Ni siquiera estamos comentando esta información a través de nuestros canales internos”, afirmó la fuente del Ministerio de Defensa ruso al medio de comunicación oficial, indicando que los datos sobre el estado del comandante o cualquier otra comunicación sobre este alto mando estaría siendo limitada.

Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner, se rebeló contra el gobierno de Vladimir Putin. - Foto: Getty Images / Anadolu Agency

“Ayer, el Comandante Adjunto del Grupo Conjunto de Tropas (Fuerzas), General de Ejército Sergei Surovikin, fue “llevado” en Lefortovo”, fue el mensaje que emitió a través de Telegram Vladimir Romanov, quien es un bloguero prorruso, según identificó el medio moscovita, afirmando que este fue una de las primeras comunicaciones que se supo del alto mando, mensaje que fue publicado este miércoles, pero el hombre habría sido encarcelado en la prisión Lefortovo el domingo 25 de junio.

Según lo revelado por The New York Times y Wall Street Journal, Prigozhin había comunicado sus intenciones a altos oficiales militares rusos, incluido el general Sergei Surovikin. No se sabe si el mismo Surovikin pasó esta información al Kremlin, pero el funcionario fue de los primeros en condenar el alzamiento armando de Wagner e incluso ayudó para que sus fuerzas combatieran a la milicia privada.

Tras el informe revelado por los medios mencionados, se conoce que el líder mercenario Yevgueni Prigozhin planeó capturar a los líderes militares de Rusia como parte del motín del fin de semana pasado; además que habría acelerado sus planes de rebelión armada después de que la agencia de inteligencia nacional del país se enterara del complot que él lideraba.

Según las agencias occidentales que hablaron con The Wall Street Journal, el alzamiento en armas fue prematuro, lo que ayudó a que el complot terminara fracasando después de 36 horas de su anuncio. Prigozhin canceló una marcha armada sobre Moscú, que inicialmente había encontrado poca resistencia e incluso apoyo de la población, a medida que iban avanzando hacia la capital rusa.

Los combatientes del grupo mercenario privado Wagner salen de la sede del Distrito Militar del Sur para regresar a la base, en la ciudad de Rostov-on-Don, Rusia, el 24 de junio de 2023. REUTERS/Stringer - Foto: REUTERS

Prigozhin originalmente tenía la intención de capturar al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al general Valery Gerasimov, jefe del estado mayor general de Rusia, durante una visita a una región del sur que limita con Ucrania que los dos estaban planeando.

Sin embargo, el Servicio Federal de Seguridad, o FSB, se enteró del plan dos días antes de que se ejecutara, según funcionarios occidentales.

El comandante de la Guardia Nacional de Rusia, Viktor Zolotov, también dijo que las autoridades conocían las intenciones de Prigozhin antes de que lanzara su intento.

“Se filtraron informaciones específicas sobre los preparativos para una rebelión que comenzaría entre el 22 y el 25 de junio del campo de Prigozhin”, dijo en militar en una rueda de prensa con los medios estatales rusos.