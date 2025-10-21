Suscribirse

Diputado se quita el reloj antes de aparecer en vivo en una entrevista y generó una ola de críticas en las redes sociales

El hecho fue incluso comentado por el presidente de Argentina, Javier Milei.

Redacción Mundo
21 de octubre de 2025, 12:29 p. m.
El entorno dice que le costó 295 euros y se lo regalaron unos amigos.
Uno de los diputados de la izquierda francesa más reconocidos en el país europeo, Louis Boyard, fue blanco de críticas después de que se quitara un reloj antes de realizar una entrevista.

En redes sociales, cuentas vinculadas a la derecha francesa acusaron al diputado de la Francia Insumisa de quitarse el reloj, sabiendo que sería entrevistado por el medio BFMTV el pasado 16 de octubre.

El video tomó fuerza e incluso llegó al presidente de Argentina, Javier Milei, quien comentó: “La hipocresía de la izquierda”, burlándose del hecho que generó diversos comentarios, ya que el diputado ha criticado en diferentes ocasiones a los ultrarricos de Europa.

Según el Huffington Post, el excandidato presidencial François Asselineau criticó duramente el reloj que, según algunas personas, sería un Rolex y costaría “unos pocos miles de euros”.

“El diputado del LFI Louis Boyard fue filmado quitándose discretamente su reloj de lujo (según algunos, un Rolex que vale unos pocos miles € ) antes de castigar a los ricos en BFM-TV. Esto es hipócrita y devastador", dijo el ex candidato.

Contexto: Video capta momento en que Nicolás Maduro esconde lujoso reloj de más de 300 millones de pesos

Mientras unos critican el valor del reloj, que hasta el momento no ha sido confirmado, otros comentaron sobre la necesidad de que el diputado se lo tuviera que quitar antes de aparecer en un medio televisivo.

Los allegados al diputado y conocidos del político envuelto en polémica, aseguraron al Huffpost que “obviamente no es un Rolex, sino un reloj Tissot que cuesta 295 euros”, dijo un amigo, agregando que había sido un regalo de cumpleaños número 25.

El diputado francés fue víctima de críticas por quitarse el reloj antes de la aparición en TV
Sus allegados confirmaron que el hombre sí llevaba puesto el reloj y que contrario a lo que se dice en redes sociales, se lo quitó, pues, a pesar de que no tiene ningún problema en llevar el reloj puesto, se lo quitó por comodidad antes de salir al aire en el canal de noticias.

“Habla mucho con las manos, así que se ha acostumbrado a quitárselos durante las entrevistas para no tocar el micrófono “, dijo uno de los amigos del diputado al HuffPost.

Los comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales.

“Louis Boyard se quita su reloj de lujo antes de escupir a los ultrarricos frente a las cámaras. Este gesto dice mucho sobre la impostura de los rebeldes que dicen representar a los pobres, pero se atiborran a costa del contribuyente“, escribió un usuario en X.

“Louis Boyard se quita rápidamente su Rolex antes de salir en BFMTV para denunciar a los ultrarricos. La hipocresía de la izquierda es total“, dijo otro indignado.

