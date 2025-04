Donald Trump impone altos aranceles a vehículos en los Estados Unidos. ¿Cómo afecta esto a los carros en Colombia?

Además, confirmó una medida arancelaria para las autopartes importadas desde cualquier país. Este anuncio se trata de un fuerte golpe para los principales fabricantes de vehículos como General Motors, Ford Motor Co, Stellantis y que habían estado presionando para que se aplicaran exenciones arancelarias.

Sin embargo, el republicano en la Casa Blanca firmó una orden judicial este miércoles 2 de abril. Esta medida iba a entrar en vigor en fechas anteriores, pero el presidente Trump dio un tiempo de prórroga para la industria automotriz, luego de asegurar que no habrá más indulgencia.

Estas tarifas entrarán a regir justo después de medianoche. La analista de New York Times Ana Swanson dijo: “El sindicato United Autoworkers es un firme defensor de estos aranceles, pero las empresas automotrices y los economistas han advertido que provocarán un aumento significativo en los precios de los automóviles e incluso podrían ralentizar la producción automotriz estadounidense a corto plazo”.

A pesar de que los impuestos para los carros no afectan directamente a Colombia, algunos analistas pronosticaron, antes del anuncio de Trump, que estas tarifas podrían provocar incrementos en los costos finales del producto, afectando la economía de los consumidores.

Los aranceles de Trump a los vehículos, a pesar de que modifican el mercado global, no tienen un efecto directo ni alarmante al mercado en Colombia. | Foto: Adobe Stock / AP

“Lo que busca el presidente Trump es favorecer seguramente su industria local de automóviles”, agregó. Aun así, los efectos directos de estos aranceles no afectan al país: “Colombia no exporta automóviles a EE. UU. A menos que Colombia anuncie un arancel a las importaciones de vehículos desde EE. UU., no habría ningún efecto”, aseguró Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, en conversación con SEMANA.