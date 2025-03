L.P.: Estamos al borde de ella. A nivel global, las medidas proteccionistas se vienen incrementando en los últimos años, con el despertar de los sentimientos nacionalistas generado por el resurgimiento de movimientos populistas. Desafortunadamente, la probabilidad de una guerra abierta se incrementó con las decisiones del presidente Trump. Por ahora, Trump ha mostrado los dientes y está usando los aranceles como amenaza para forzar a los socios a la contención de la migración ilegal y a frenar el comercio ilegal de drogas. Hasta la fecha, los únicos aranceles que se mantienen son los del aluminio y el acero, y los aplicados a las importaciones de China. El riesgo de entrar en una guerra comercial depende de cuáles sean las reacciones. Por ahora, veo riesgos crecientes, pero creo que la cordura no se ha perdido del todo.

L.P.: Significa un gran riesgo y efectos desastrosos. Se puede iniciar una escalada de aumentos de aranceles en la que cada retaliación sea incremental. Eso podría llevar a un escenario absurdo de parálisis del comercio internacional. Eso acarrearía graves crisis económicas. Hoy en día, las cadenas de valor son integradas, lo que significa que incluso un producto Made in USA tiene una parte muy importante de componentes y materias primas importadas. Un aumento de aranceles hace que ese mismo producto, que tiene componentes importados, sea más caro para el consumidor local y además pierda competitividad en los mercados externos. La fragmentación de la producción y la dependencia de la sincronización de las cadenas globales de valor hacen muy sensible la producción de muchos bienes a cualquier alteración. La experiencia de la Gran Depresión mostró que la guerra proteccionista agudizó los problemas de la crisis y demoró la salida de ella. Las características de la globalización reciente hacen que los daños puedan ser mucho mayores. En síntesis, sería un pierde-pierde, para ponerlo en términos de la teoría de juegos. Como toda guerra, el balance sería negativo y no habría ganadores, solo perdedores.