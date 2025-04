Donald Trump y el papa Francisco mantuvieron una complicada relación por el trato a los inmigrantes

En el 2016, Francisco arremetió contra el republicano, quien estaba llevando a cabo su contienda electoral y prometió construir un muro en la frontera con México, para evitar el paso ilegal de extranjeros. “Quien solo piensa en construir muros, dondequiera que estén, y no en construir puentes, no es cristiano”, aseveró el Sumo Pontífice en ese momento, mientras estaba de visita en México. “Eso no está en el Evangelio”.