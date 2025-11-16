Ecuador anuncia la captura de ‘Pipo’ Chavarría, uno de los narcotraficantes más buscados de América Latina

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este domingo, 16 de noviembre, la detención de Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, el líder del cártel de Los Lobos y uno de los narcos más buscados del continente.

“Hoy capturamos a ‘Pipo’ Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos”, anunció Noboa en su cuenta de la red social X.

Cabe recordar que Estados Unidos promulgó en 2024 sanciones contra alias Pipo y el cártel que dirigía, considerado como la organización de narcotráfico más grande de Ecuador, merced en parte a sus conexiones con los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa “para impulsar la violencia y la inestabilidad en Ecuador”, según el comunicado publicado en su momento por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

Además, Los Lobos han sido señalados en Ecuador por planificar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 tras un mitin en la ciudad de Quito.

“El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación”, precisó el mandatario ecuatoriano.

El presidente no entregó más información por ahora sobre las circunstancias de su detención, pero sí mencionó un “trabajo conjunto” realizado por la Policía Nacional ecuatoriana y española.

“Para combatir el crimen transnacional, la cooperación internacional es una necesidad”, manifestó el mandatario sobre la detención del delincuente particularmente esquivo, que llegó a ser dado por muerto.

“Nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país”, declaró el presidente ecuatoriano, quien describió al narcotraficante como “el objetivo de más alto valor”: “Hoy las mafias retroceden. Hoy gana el Ecuador”, concluyó.

El ministro de Defensa, John Reimberg, indicó en la misma red social que la detención tuvo lugar en España. Chavarría “es responsable de al menos 400 muertes”, añadió.

El anuncio se da el mismo día que los ecuatorianos votan para decidir sobre el regreso de bases militares extranjeras y una nueva Constitución que dé más poderes al gobierno para enfrentar la creciente violencia en el país.

Capturamos a alias "#Pipo", objetivo de más alto valor para el país, líder del grupo delincuencial "Los Lobos" y uno de los criminales más buscados de la región. Fue detenido en Málaga, España, gracias a un trabajo articulado entre #PolicíaEcuador y #PolicíaEspaña.

Los Lobos es considerada la mayor banda criminal del país, luego de que el líder de un grupo rival, Los Choneros, fuera extraditado a Estados Unidos.

El grupo se dedica al narcotráfico, el sicariato y la minería ilegal de oro, y también ha sido vinculado al asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio.