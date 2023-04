Ecuador reporta 49 muertos por fuertes deslizamientos en el sur del país

Ecuador reportó al menos 49 muertos al cumplirse un mes del gigantesco deslave que sepultó decenas de viviendas en la andina localidad de Alausí (sur), donde rescatistas siguen buscando cuerpos.

El más reciente balance de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) señala que hay además 39 desaparecidos, 43 heridos y 581 afectados por el deslizamiento ocurrido la noche del 26 de marzo. Ese día parte de la montaña se vino abajo y cubrió al menos 24 hectáreas en las que había 209 viviendas. Alrededor de dos millones de metros cúbicos cubrieron las casas. En la zona del desastre continúan equipos de rescate, que buscan los cuerpos de decenas de desaparecidos.

Ecuador enfrenta su peor temporada de lluvias en los últimos 15 años, por lo que el gobierno declaró en marzo el estado de emergencia en 13 de las 24 provincias.

Los deslizamientos naturales han generado varios muertos durante el 2023. - Foto: Tomado de redes sociales

En febrero la zona donde se produjo el derrumbe fue declarada en alerta amarilla (previa a la naranja y la roja, de máxima peligrosidad) por las intensas lluvias que golpean a Ecuador desde enero. Además, las autoridades habían advertido sobre el hundimiento de una vía aledaña.

El pasado 10 de abril, el poblado vecino de Huigra fue declarado en alerta naranja frente a un eventual deslave. Sin contar los fallecidos en el deslave, la nación registra 33 muertos, 68.058 afectados y 14.697 viviendas con daños por efecto de las lluvias e inundaciones.

Temblor en la madrugada del martes despertó a varios ciudadanos

Nuevamente, volvió a temblar en Ecuador. Esta vez el epicentro fue la población de Balao, Guayas y tuvo una magnitud de 5,8 grados en la escala de Richter.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:35 de la madrugada del martes 25 de abril, lo cual hizo que varios ciudadanos se despertaran atemorizados por el sismo que se sintió en distintos lugares, debido a su fuerza.

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador, en al menos 93 poblaciones de siete provincias del país reportaron haber sentido el temblor.

Este martes se presentó un fuerte temblor en el vecino país. - Foto: Getty Images / Jobalou

Hasta el momento, las autoridades no se han registrado daños estructurales o víctimas por el sismo, eso sí, las redes sociales se llenaron de mensajes de ciudadanos atemorizados por el temblor.

“Qué miedo, este temblor en Ecuador se sintió también en Cuenca. ¿Dónde será el epicentro? Dios que no haya pasado algo grave”, publicó en Twitter @manolive35. “Estaba con mi pijama más fresca y cómoda; me la tuve que cambiar por si me toca salir corriendo por otro temblor. Diosito no estés enojado con Ecuador, no todos somos delincuentes”, escribió @emilynaviac. “Me despertó el temblor!! Qué susto opinó @jennyMPWEcuador.

El pasado 18 de marzo y también en la población de Balao, se registró un terremoto de 6.5 grados de intensidad, el cual dejó daños en viviendas, además de 14 víctimas mortales.

En la ciudad peruana de Tumbes, fronteriza con Ecuador, una niña de cuatro años falleció por el golpe de un ladrillo en la cabeza, según un reporte oficial. “Ahí donde está el charco de sangre, estaba jugando con mi otra sobrina y le cayó un bloque”, dijo David Alvarado, tío de la menor.

En la ciudad peruana de Tumbes, fronteriza con Ecuador, una niña de cuatro años falleció por el golpe de un ladrillo en la cabeza, según un reporte oficial. - Foto: Bomberos Ecuador

El temblor se sintió con mayor fuerza en el sur de Ecuador, donde las personas salieron despavoridas a las calles. Una de las ciudades más afectadas fue Cuenca.

“La gente salía corriendo, gritaban desesperados, toda la gente se bajaba de los carros (...) desesperada, corrían, gritaban, lloraban”, afirmó en su momento Magaly Escandón, una vendedora de artículos de costura en esa ciudad de la zona andina.

