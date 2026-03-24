EE. UU. anuncia el despliegue de un portaaviones cerca de Colombia y otros países para operaciones con fuerzas marítimas

El portaaviones de la clase Nimitz, USS Nimitz, se desplegará en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos como parte del despliegue Mares del Sur 2026 de las Fuerzas Navales del Comando Sur de los Estados Unidos.

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El Nimitz y el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Gridley, tienen previsto llevar a cabo ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas mientras circunnavegan el continente sudamericano.

Mares del Sur 2026 incluirá intercambios de expertos y brindará la oportunidad a distinguidos visitantes de las naciones aliadas de observar de cerca las operaciones de los portaaviones.

The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68) and guided-missile destroyer USS Gridley (DDG 101) will deploy to the #SOUTHCOM area of responsibility as part of @NAVSOUS4THFLT's Southern Seas 2026 deployment.



The ships will conduct passing exercises and operations at sea with… pic.twitter.com/3Zz0vVD4qI — U.S. Southern Command (@Southcom) March 24, 2026

Se han planificado encuentros con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, con visitas a puertos previstos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

“El despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en todo el dominio marítimo”, aseguró el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE. UU.

“Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un ejemplo brillante de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes”, agregó Sardiello.

Este ejercicio de cooperación fortalece alianzas, impulsa el intercambio de capacidades y reafirma el compromiso de EE.UU. con un hemisferio más seguro y estable, según las autoridades norteamericanas Foto: X/@usembassyguate

Southern Seas 2026 representa la undécima realización de este ejercicio en la región desde 2007.

De manera similar a las operaciones previas, esta edición promoverá la cooperación mutua, consolidará las alianzas navales, enfrentará de forma eficaz las amenazas emergentes y reforzará la cohesión de nuestro equipo.

Por su parte, los portaaviones de la clase Nimitz constituyen la máxima expresión de la proyección estratégica del poder aeronaval y de la presencia operativa en escenarios avanzados, según el comunicado publicado por el comando militar.

Se realizarán ejercicios marítimos con socios de Centroamérica y Sudamérica, incluida Guatemala. Foto: X/@usembassyguate

Ningún otro sistema bélico iguala su capacidad de reacción inmediata, su notable autonomía, su poder integral en múltiples dominios, su profundo entendimiento del entorno de combate ni sus avanzadas funciones de mando y control, propias de un grupo de ataque de portaaviones junto con su ala aérea embarcada.

"El Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz está compuesto por el Nimitz, su buque insignia; el personal embarcado del Grupo de Ataque de Portaaviones 11; el DESRON 9; el Ala Aérea Embarcada (CVW) 17; y el Gridley“, dice el texto.