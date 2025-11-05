EE. UU. lanzó un misil intercontinental: Publicaron una foto que encendió las alarmas a nivel mundial

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que países como Rusia o China han realizado pruebas subterráneas de armas nucleares que son desconocidas para el público y que Estados Unidos haría lo mismo.

Preguntado directamente en una entrevista con el programa “60 Minutes” de la cadena CBS si planeaba que Estados Unidos detonara un arma nuclear por primera vez en más de tres décadas, Trump dijo: “Estoy diciendo que vamos a probar armas nucleares como lo hacen otros países, sí”.

Hay “ensayos de Rusia, ensayos de China, pero ellos no hablan de ello”, señaló en respuesta a otra pregunta sobre su sorpresiva orden para que Estados Unidos lleve a cabo ensayos de nucleares.

President Donald Trump says he wants the U.S. to start testing its nuclear weapons. https://t.co/kxNksjVSyt pic.twitter.com/CBcdS8EG98 — 60 Minutes (@60Minutes) November 3, 2025

En ese contexto, el Departamento de Guerra de Estados Unidos, publicó un mensaje en la cuenta oficial de X, en la que asegura que el país norteamericano hizo una prueba en las últimas horas de un misil balístico no armado.

“Un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado fue lanzado durante una prueba operativa a la 1:35 a. m. (hora del Pacífico) del 5 de noviembre de 2025 en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California”, dice la publicación en X.

“Bajo el mandato de @POTUS y @SECWAR logramos la paz mediante la fuerza”, agregó el mensaje refiriéndose al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de guerra, Pete Hegseth.

An unarmed Minuteman III Intercontinental Ballistic Missile launches during an operational test at 01:35 a.m. Pacific Time Nov. 5, 2025, at Vandenberg Space Force Base, Calif.



Under @POTUS & @SECWAR, we have PEACE THROUGH STRENGTH. pic.twitter.com/sE2nU84TtF — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) November 5, 2025

El Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea lanzó el misil GT 254 con capacidad nuclear desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, y la prueba se desarrolló sin contratiempos, según datos obtenidos por NY Post.

El cohete desarmado cayó cerca del sitio de pruebas de defensa antimisiles balísticos Ronald Reagan del Ejército en las Islas Marshall.

El arsenal de misiles Minuteman III es una parte del sistema de disuasión nuclear del fin del mundo de Estados Unidos; está diseñado para ser lanzado únicamente en respuesta a un ataque nuclear de una nación enemiga.

“No quiero ser el único país que no realiza pruebas”, dijo Trump esta semana, añadiendo a Corea del Norte y Pakistán a la lista de naciones que presuntamente prueban sus arsenales.

El mandatario estadounidense anunció la reanudación de pruebas el jueves en redes sociales, minutos antes de entrar a una cumbre con el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

Donald Trump asegura que sus homólogos están haciendo ensayos nucleares | Foto: Getty Images

Previamente, Rusia anunció que había probado un nuevo misil de crucero con propulsión nuclear, el Burevestnik, y un dron submarino con propulsión y capacidad nuclear.

Ningún país aparte de Corea del Norte ha realizado una detonación nuclear en décadas. Rusia y China no han realizado tales pruebas desde 1990 y 1996, respectivamente.