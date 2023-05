Ejercito de Chile en alerta: institución sufrió sensible ataque informático en su red interna

El Ejército de Chile ha vuelto a prender las alarmas internas en su institución tras confirmarse que sus redes cibernéticas internas volvieron a ser objeto de una fuerte vulneración o ataque que pone en riesgo, información sensible para los intereses de ese país, y que comprometería eventualmente su seguridad nacional.

Si bien, esta no es la primera vez que el Ejército de Chile sufre un ataque cibernético en los últimos años, ello no representa que el ataque no deba ser tomado con el mayor de los rigores para evitar que la vulneración pueda resultar como una gran afectación.

La confirmación del nuevo ataque cibernético sufrido por el Ejército de Chile este lunes 29 de mayo, en una información recogida por medios locales de ese país, en los que además se aclara que la vulneración responde a las redes y a la información interna de la institución.

Por su parte, los medios locales de ese país han apuntado que la vulneración a los sistemas internos habría comenzado desde el pasado fin de semana, lo que representa que los datos estuvieron expuestos durante una considerable ventana de tiempo, sin que aún se pusiera en marcha la medida de contingencia para defender los servidores afectados.

Ejército de Chile es víctima de hackeo. - Foto: NurPhoto via Getty Images

En consecuencia, el Ejército de Chile ordenó a sus efectivos el mantener apagados sus computadores, afirmando además que en medio de las medidas también se debía evitar cualquier tipo de conexiones de dispositivos externos, o USB en los dispositivos de la institución, para evitar que fueren eventualmente corridos los referidos virus, bots, o Malware que se hubiesen dispuesto por parte de los ciberdelincuentes para borrar o robar información sensible de la institución.

Parte de las medidas explicadas por medios locales, y ordenadas por los responsables de los sistemas y redes de información interna en el ejército chileno , también razan sobre la importancia de la desconexión de los cables de administración o alimentación del servicio de internet, así como la desconexión de otros elementos como impresoras, configuradas a través de las conexiones inalámbricas.

Los computadores de las unidades referidas internamente en Chile, deberán evitar la activación de sus dispositivos electrónicos al menos hasta que, desde la misma institución de imparta un mensaje o parte de tranquilidad que dé nuevamente luz verde a la activación de dichos dispositivos.

Autoridades chilenas dispusieron una serie de medidas para evitar que el hackeo alcance mayores afectaciones. - Foto: Getty Images

Según recogen medios locales, el 2013, el Ejército chileno también sufrió una sensible vulneración o hackeo a sus sistemas internos, en hechos que en su momento fueron atribuidos a un grupo de ciberdelincuentes y hackers peruanos conocidos como LulzSec Perú.

En aquella ocasión, no solo se vieron afectadas las redes internas del Ejército, sino también la página web de la institución y la de la Escuela de Suboficiales, según rememora este lunes el medio local BioBio.

A su vez, en 2018, el Ejército de Chile también sufrió otro ataque cibernético en el que se dejó clara la vulnerabilidad del sitio, cuando los delincuentes dejaron en evidencia la situación, al insertar en el home del página oficial del Ejército un video de Youtube correspondiente a una canción tradicional argentina.

A su vez, uno de los hechos recientes en Chile, se refirió a la filtración de los correos electrónicos de los altos mandos del Ejército en septiembre de 2022.

Este último evento, fue responsabilidad del grupo de hackers Guacamaya, y supuso la puesta en evidencia de un importante folio con documentos privativos del Ejército de ese país. Se estima que al menos 300.000 archivos quedaron en evidencia.

Algunos de los datos expuestos podrían comprometer la seguridad nacional de ese país. - Foto: Getty Images

En esta nueva vulneración podrían haberse visto afectadas algunas comunicaciones internas del Ejército, así como información privativa referente al gasto militar.