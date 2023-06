El caso del ciudadano neerlandés que asesinó a una mujer peruana y ahora será extraditado a Estados Unidos

El caso de Joran Van der Sloot no termina. El ciudadano de Países Bajos es acusado de asesinar en 2010 a la joven peruana Stephany Flores, pero el caso no termina ahí.

La historia de Van der Sloot es como de película de terror. Stephany Tatiana Flores Ramírez, ciudadana peruana, tenía 21 años de edad y vivía con sus padres en Chacarilla, un barrio de clase media en Lima, capital del Perú, donde estudiaba Economía en la Universidad de Lima.

El 30 de mayo de 2010, la joven fue encontrada muerta en el Hotel TAC del distrito de Miraflores, en Lima. En la habitación, estaba a nombre de Van der Sloot, el cuerpo de Stephany fue encontrado tres días después, completamente golpeado.

Una empleada del hotel encontró el cuerpo de la joven, el neerlandés había abandonado el lugar y dejado la televisión a todo volumen.

Imagen de archivo de la captura.

El momento de la muerte

A la joven le gustaba jugar al póker y posiblemente esta pasión resultó ser fatal para ella, pues se habrían conocido en el casino. Sobre cómo ocurrieron los hechos, Van der Sloot habría golpeado a la joven con una raqueta, ocasionándole una hemorragia cerebral y una fractura del cuello.

Estando en la misma habitación del hotel, el holandés dijo que había salido de su habitación para tomar un café y cuando regresó, vio que Stephany estaba usando su computador portátil sin su permiso.

Van der Sloot fue posteriormente capturado y confesó lo que pasó en la escena del crimen. Estando en la misma habitación del hotel, el neerlandés dijo que había salido de su habitación para tomar un café y cuando regresó vio que Stephany estaba usando su computador portátil sin su permiso.

La joven había encontrado información que vinculaba a Van der Sloot, con la desaparición de una mujer norteamericana años antes, Natalee Holloway. La peruana intentó irse, pero Van der Sloot la golpeó hasta matarla: “Yo no quería hacerlo. La chica se introdujo en mi vida privada... ella no tenía ningún derecho. Me acerqué a ella y me golpeó. Estaba asustada, discutimos y trató de escapar. La agarré por el cuello y la golpeé”, fue lo que dijo el hombre en ese momento, según la prensa peruana.

Van der Sloot cumple una condena en Perú de 28 años, desde enero de 2012, por homicidio.

Extradición

Ahora Van der Sloot será extraditado este jueves de Perú a Estados Unidos, donde será juzgado por extorsión y estafa en el caso ligado a la desaparición de Holloway.

La desaparición de la estadounidense Natalee Holloway ocurrió en Aruba, el 30 de mayo de 2005, cinco años antes de la muerte de Stephanie. La desaparición de la joven se originó también en un casino.

Van der Sloot y dos hermanos, de apellido Kalpoe, fueron arrestados en junio de 2005 como sospechosos de su desaparición. Los hermanos fueron liberados de custodia al mes siguiente y detenidos de nuevo en de agosto de 2005, bajo sospecha de violación y asesinato, Van der Sloot permaneció en custodia todo el tiempo.

La falta de pruebas, condujeron a la liberación de Van der Sloot en Aruba, en el caso Holloway en 2009, de acuerdo con la Agencia AFP.

Ahora Van der Sloot será extraditado a Estados Unidos por el delito de estafa y extorsión contra Elizabeth Ann Holloway, madre de Natalee Holloway.

El Tribunal de Alabama, que lo acusa, sostiene que Van der Sloot exigió a los padres de Holloway 25.000 dólares a cambio de información sobre el paradero de su hija. Fue justamente una vez que recibió el dinero, que el holandés se fugó a Perú.

Inmediatamente, concluya su proceso judicial en Estados Unidos, tendrá que regresar para cumplir su condena en Perú.

