El duro relato de una mujer venezolana que no tiene para comer: “No aguanto el hambre, me siento muy débil”

La crisis en Venezuela, lejos de ser un ‘imaginario’ se refleja en los testimonios de quienes han migrado en busca de mejores alternativas, fijando su mirada en lugares como Estados Unidos o Europa. Otros más han decidido quedarse, pero el panorama no dista para todos.

El testimonio de una adulta mayor

En redes sociales se viralizó el testimonio de una adulta mayor quien, a sus 75 años, ha experimentado en ‘carne propia’ lo que significa sufrir por no tener nada para comer. Cuando hay algún alimento, por pequeño que sea, se convierte en una ‘luz de esperanza’, pero pronto se apaga cuando los platos vuelven a estar vacíos.

“Tengo hambre, tengo mucha necesidad. Yo no aguanto el hambre que siento, me siento muy débil”, aseguró antes de decir que cuándo había la oportunidad podía comer “arroz solo, un poquito de requesón o unas verduras picaditas. Le doy a gracias al Señor Jesucristo porque gracias a él estamos sobreviviendo”.

Cuando el tiktoker le preguntó sobre lo que consideraba, en este momento, le hacía falta, no dudó en responder el alimento como la principal dificultad. “Siento hambre, como una debilidad en el estómago, eso a mí me pone mal”, agregó.

“Yo no quiero dinero”

Más que tener dinero (teniendo en cuenta la inflación que azota a Venezuela), confesó a @soyvidalve que sentiría un ‘alivio’ si la ayuda recibida fuera directamente en comida. “Yo no quiero dinero (...). Una arepita con sal (...). Yo no me puedo poner a comprar un frasco de salsa de tomate, mayonesa, aceite, nada de eso puedo”.