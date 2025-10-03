El extraño avistamiento que tiene cerrado el segundo aeropuerto más grande de Alemania, ¿de qué se trata?

El aeropuerto de la ciudad alemana de Múnich, el segundo más grande del país, suspendió sus operaciones este viernes, 3 de octubre a última hora de la tarde tras un avistamiento de drones en sus alrededores, una situación que ya se vivió este jueves y que supone la segunda jornada consecutiva con cancelaciones por este motivo.

“El 3 de octubre, el control del tráfico aéreo alemán (DFS) restringió y finalmente suspendió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich alrededor de las 09:30 p.m. hora local debido a avistamientos de drones”, han indicado las autoridades aeroportuarias en un comunicado.

Como consecuencia de esta suspensión, 23 vuelos ha sido desviados a otros aeropuertos, doce con destino a Múnich han sido cancelados y 46 despegues no han podido realizarse, quedando suspendidos o retrasados hasta el día siguiente.

Varias personas esperan en catres en el aeropuerto de Múnich tras avistamiento de drones que cancelaron salidas de vuelos, en Múnich, Alemania, el 3 de octubre de 2025. | Foto: AP

En total, unos 6.500 pasajeros ha sufrido las consecuencias de la falla en las operaciones en la ciudad alemana.

“Al igual que la noche anterior, el Aeropuerto de Múnich colaboró con las aerolíneas para atender de inmediato a los pasajeros en las terminales. Se instalaron camas plegables y se distribuyeron mantas, bebidas y refrigerios”, reza la nota.

Tras el avistamiento y bajo la premisa de que la seguridad de los viajeros es la “máxima prioridad”, la Policía Federal de Alemania, responsable del aeropuerto, ha decidido suspender todos los vuelos del recinto aeroportuario.

Este jueves, 2 de octubre, la presencia de drones provocó ya el cierre temporal del aeropuerto de esta misma ciudad, afectando a cerca de 3.000 pasajeros.

Las pantallas del aeropuerto de Múnich muestran vuelos desviados y cancelados tras la suspensión de operaciones debido a posibles nuevos avistamientos de drones el viernes 3 de octubre de 2025 en Múnich. | Foto: AP

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, ha sostenido este viernes que “la competencia entre las amenazas y la defensa contra los drones es cada vez más feroz” y que el país necesita “más financiación, apoyo e investigación”.

La interrupción del tráfico aéreo en la capital del estado de Baviera se produce tras los recientes incidentes con drones en países como Polonia, Rumanía o Dinamarca, que esta semana ha acogido la cumbre de líderes de la Unión Europea, tras la que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha defendido la construcción de un escudo antidrones para proteger a todo el continente de las incursiones de drones y cazas rusos.

En Dinamarca, el aeropuerto de Copenhague tuvo que cerrarse el 22 de septiembre, mientras que otros aeropuertos y una base militar en el país fueron sobrevolados por drones el día 25.

La primera ministra danesa Mette Frederiksen dijo la semana pasada que solo hay un país que “representa una amenaza para la seguridad de Europa, y ese es Rusia”.

Agentes de policía patrullan el aeropuerto de Múnich tras el cierre de operaciones debido a posibles nuevos avistamientos de drones el viernes 3 de octubre de 2025 en Múnich. | Foto: AP

Moscú rechazó “firmemente” cualquier insinuación de implicación, mientras que el presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a Europa de fomentar la “histeria” para justificar el aumento del gasto militar.